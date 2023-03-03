https://sputniknews.com.tr/20230303/uzmanlardan-depremzedelere-cadir-ve-araclarda-karbonmonoksit-zehirlenmesi-uyarisi-1067748743.html

Uzmanlardan depremzedelere çadır ve araçlarda karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Uzmanlardan depremzedelere çadır ve araçlarda karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, deprem bölgelerinde... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T09:47+0300

2023-03-03T09:47+0300

2023-03-03T09:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

çadır

çadır kent

zehirleme

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Toros, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde çadır kentlerin kurulduğunu hatırlattı. Depremzedelerin çadırlarda veya arabalarda yaşamlarını sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Toros, "Isınma amaçlı çadırlarda kurulan sobalar ile araçların egzozlarından çıkan gazlardan olumsuz etkilenmemek için insanlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Çadırlarda ve arabalarda kirleticilerin birikmemesi için önlem alınması lazım." diye konuştu.Prof. Dr. Toros, yakıtın tam yanmaması sonucu açığa çıkan karbonmonoksidin renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olduğuna dikkati çekerek "Yanmanın olduğu arabalarda, evlerde ve çadırlarda bol miktarda karbonmonoksit açığa çıkabilir. Karbonmonoksit solunduğunda kana karışarak kanın oksijen taşıma yeteneğini azaltır ve vücuttaki hücrelere yeterli oksijen ulaşmayabilir." ifadesini kullandı.Kirli havanın solunmasıyla karbonmonoksidin vücudun kan dolaşımına girerek oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerine bağlandığını, oksijen taşıma kapasitesinin azalması sonucunda zehirlenmenin meydana geldiğini aktaran Toros, bu durumun genellikle baş dönmesi ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, yorgunluk, halsizlik, hızlı kalp atışı, solunum güçlüğü, bayılma ile sürecin sonucunda ölüme yol açabildiğini anlattı.Prof. Dr. Toros, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi taşıyan kişiye taze hava aldırarak hemen sağlık kurumlarına başvurulması gerektiğini dile getirdi.'Bulunduğumuz ortamlarda yanma varsa yeterli havalandırma yapılmalıdır'Bunlardan korunmak için yakıt kaynaklarına düzenli bakılması, mekanda doğru havalandırmanın yapılması ve tesisat sistemlerinin sürekli kontrol edilip araç egzozlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizen Toros şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230301/cadir-kentte-soba-yangini-iki-depremzede-yaralandi-7-cadir-kullanilamaz-hale-geldi-1067650439.html

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türkiye, çadır, çadır kent, zehirleme