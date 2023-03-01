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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/cadir-kentte-soba-yangini-iki-depremzede-yaralandi-7-cadir-kullanilamaz-hale-geldi-1067650439.html
Çadır kentte soba yangını: İki depremzede yaralandı, 7 çadır kullanılamaz hale geldi
Çadır kentte soba yangını: İki depremzede yaralandı, 7 çadır kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş'taki bir çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale gelirken iki kişi de yaralandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kahramanmaraş
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soba
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Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki çadır kentte, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çadırların birinde elektrikli soba nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sıçradı.Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangını söndürmek isteyen 2 depremzede, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, söndürüldü. 7 çadır kullanılamaz hale gelirken, buralarda kalanlar başka çadırlara yerleştirildi.Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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türkiye, kahramanmaraş, deprem, depremzede, çadır, çadır kent, yangın, soba
türkiye, kahramanmaraş, deprem, depremzede, çadır, çadır kent, yangın, soba

Çadır kentte soba yangını: İki depremzede yaralandı, 7 çadır kullanılamaz hale geldi

13:33 01.03.2023
© İHAKahramanmaraş'taki bir çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale gelirken iki kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'taki bir çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale gelirken iki kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş'taki bir çadır kentte elektrikli sobadan çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale gelirken iki kişi de yaralandı.
Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki çadır kentte, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çadırların birinde elektrikli soba nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek isteyen 2 depremzede, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekibi, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın, söndürüldü.
7 çadır kullanılamaz hale gelirken, buralarda kalanlar başka çadırlara yerleştirildi.
Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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