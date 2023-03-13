https://sputniknews.com.tr/20230313/adiyamanda-depremde-yikilan-sitenin-kooperatif-yonetim-kurulu-baskani-tutuklandi-1068207280.html
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Adıyaman'da depremde yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mercan Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Sabri Kırmızı tutuklandı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T22:42+0300
2023-03-13T22:42+0300
2023-03-13T22:42+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
deprem
site
tutuklama
yönetici
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mercan Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Sabri Kırmızı, kent merkezinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/deprem-bolgesinde-yikilan-binalarla-ilgili-279-kisi-tutuklandi-1068147110.html
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adıyaman, deprem, site, tutuklama, yönetici
adıyaman, deprem, site, tutuklama, yönetici
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
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Adıyaman'da depremde yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mercan Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Sabri Kırmızı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mercan Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Sabri Kırmızı, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.