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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/deprem-bolgesinde-yikilan-binalarla-ilgili-279-kisi-tutuklandi-1068147110.html
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 kişi tutuklandı
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 kişi tutuklandı
Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 279 kişi tutuklandı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T12:26+0300
2023-03-12T12:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde bin 171 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 95 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 22'nin yurt dışında olduğu, 50'sinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Tutukluların 99’unun müteahhit, 149'unun yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi ve 18'inin de binada değişiklik yapanlar olduğu belirtildi.
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türkiye, deprem, tutuklama
türkiye, deprem, tutuklama

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 kişi tutuklandı

12:26 12.03.2023
© İHAHatay'da enkaz
Hatay'da enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA
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Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 279 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde bin 171 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 95 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 22'nin yurt dışında olduğu, 50'sinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Tutukluların 99’unun müteahhit, 149'unun yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi ve 18'inin de binada değişiklik yapanlar olduğu belirtildi.
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