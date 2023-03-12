https://sputniknews.com.tr/20230312/deprem-bolgesinde-yikilan-binalarla-ilgili-279-kisi-tutuklandi-1068147110.html

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 kişi tutuklandı

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 kişi tutuklandı

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar çerçevesinde 279 kişi tutuklandı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T12:26+0300

2023-03-12T12:26+0300

2023-03-12T12:26+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

tutuklama

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde bin 171 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 279'u tutuklanırken, 370'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 250 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 95 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 22'nin yurt dışında olduğu, 50'sinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 103 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Tutukluların 99’unun müteahhit, 149'unun yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi ve 18'inin de binada değişiklik yapanlar olduğu belirtildi.

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