https://sputniknews.com.tr/20230313/abd-baskani-biden-alaskadaki-buyuk-petrol-rezervinin-cikarilmasi-icin-sunulan-projeyi-onayladi-1068206886.html
ABD Başkanı Biden, Alaska'daki büyük petrol rezervinin çıkarılması için sunulan projeyi onayladı
ABD Başkanı Biden, Alaska'daki büyük petrol rezervinin çıkarılması için sunulan projeyi onayladı
ABD Başkanı Joe Biden, Alaska'da bulunan büyük petrol rezervinin çıkarılması için onay bekleyen petrol sondajı projesini imzaladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T22:36+0300
2023-03-13T22:36+0300
2023-03-13T22:36+0300
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Biden yönetiminden yapılan açıklamada, Alaska'nın petrol rezervleri açısından oldukça zengin olan North Slope bölgesindeki Willow Oil petrolünün sondajına izin verildiği belirtildi.Açıklamada, projede yer alan 3 sondaj sahasında, 219 kuyuda arama yapılmasına izin verileceği bildirildi.Biden, Alaska'daki sondaj projesini çevreci aktivistlerin protestolarına rağmen imzalarken, planda yer alan 4. sondaj sahasını ise kapsam dışı bıraktı.Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Alaska ve Arktik Okyanusu'nda yaklaşık 64 bin 750 kilometrekare alanda petrol sondajının engelleneceği veya sınırlanacağı, balinalar, foklar ve kutup ayılarının doğal yaşam alanlarının "sürekli olarak madencilikten korunmasının" sağlanacağı duyurulmuştu.Sondajın onaylanması ihtimaline karşı birçok çevreci grup, sosyal medyada itirazlarını dile getirmiş, "#StopWillow" hashtagi ile paylaşımlarda bulunmuştu.8 Mart'ta Alaska'dan gelen bir Kızılderili grubu, Beyaz Saray önünde basın açıklaması yaparak, petrol arama izninin iklim değişikliğiyle ilgili dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230308/rusya-ile-hindistanin-ulusal-para-birimli-petrol-anlasmalari-dolarin-hakimiyetini-kiriyor-1067992474.html
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abd, beyaz saray, alaska, petrol, onay
abd, beyaz saray, alaska, petrol, onay
ABD Başkanı Biden, Alaska'daki büyük petrol rezervinin çıkarılması için sunulan projeyi onayladı
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ABD Başkanı Joe Biden, Alaska'da bulunan büyük petrol rezervinin çıkarılması için onay bekleyen petrol sondajı projesini imzaladı.
Biden yönetiminden yapılan açıklamada, Alaska'nın petrol rezervleri açısından oldukça zengin olan North Slope bölgesindeki Willow Oil petrolünün sondajına izin verildiği belirtildi.
Açıklamada, projede yer alan 3 sondaj sahasında, 219 kuyuda arama yapılmasına izin verileceği bildirildi.
Biden, Alaska'daki sondaj projesini çevreci aktivistlerin protestolarına rağmen imzalarken, planda yer alan 4. sondaj sahasını ise kapsam dışı bıraktı.
Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Alaska ve Arktik Okyanusu'nda yaklaşık 64 bin 750 kilometrekare alanda petrol sondajının engelleneceği veya sınırlanacağı, balinalar, foklar ve kutup ayılarının doğal yaşam alanlarının "sürekli olarak madencilikten korunmasının" sağlanacağı duyurulmuştu.
Sondajın onaylanması ihtimaline karşı birçok çevreci grup, sosyal medyada itirazlarını dile getirmiş, "#StopWillow" hashtagi ile paylaşımlarda bulunmuştu.
8 Mart'ta Alaska'dan gelen bir Kızılderili grubu, Beyaz Saray önünde basın açıklaması yaparak, petrol arama izninin iklim değişikliğiyle ilgili dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını kaydetmişti.