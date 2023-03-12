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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı'ndan 3 ay yağmur müjdesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı'ndan 3 ay yağmur müjdesi
Hande Fırat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı Yüksel Yağan ile kuraklık üzerinde konuştu... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T09:30+0300
2023-03-12T09:31+0300
yaşam
kuraklık
yağış
hande fırat
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Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'de yağış almadan geçen kış mevsimine dikkat çekti.Fırat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı Yüksel Yağan ile görüştü. Yağan Türkiye'nin dünden itibaren, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdiğini açıkladı ve şunları ekledi:
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kuraklık, yağış, hande fırat
kuraklık, yağış, hande fırat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı'ndan 3 ay yağmur müjdesi

09:30 12.03.2023 (güncellendi: 09:31 12.03.2023)
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Hande Fırat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı Yüksel Yağan ile kuraklık üzerinde konuştu. Yağan 3 aylık süreçte mevsim normallerinde yağışlar beklendiğini açıkladı.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugün kaleme aldığı yazısında Türkiye'de yağış almadan geçen kış mevsimine dikkat çekti.
Fırat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı Yüksel Yağan ile görüştü. Yağan Türkiye'nin dünden itibaren, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdiğini açıkladı ve şunları ekledi:
"Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yağışın mart ayında mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yağışın nisan ayında Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Mayıs ayında da yağışın güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz."
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