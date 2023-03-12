Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı'ndan 3 ay yağmur müjdesi

"Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yağışın mart ayında mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yağışın nisan ayında Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Mayıs ayında da yağışın güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz."