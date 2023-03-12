https://sputniknews.com.tr/20230312/istanbulda-vapur-seferleri-yapilamiyor-1068141863.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T09:12+0300

2023-03-12T09:12+0300

2023-03-12T09:12+0300

yaşam

meteoroloji

fırtına

ido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053080634_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f45f135009bf77e3980430b98e880fde.jpg

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230311/meteorolojiden-deprem-bolgesinde-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1068119880.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, fırtına, ido