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https://sputniknews.com.tr/20230312/istanbulda-vapur-seferleri-yapilamiyor-1068141863.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T09:12+0300
2023-03-12T09:12+0300
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/meteorolojiden-deprem-bolgesinde-kuvvetli-ruzgar-ve-firtina-uyarisi-1068119880.html
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meteoroloji, fırtına, ido
meteoroloji, fırtına, ido

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

09:12 12.03.2023
© İHA / İHA-AW515623İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA / İHA-AW515623
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İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.
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