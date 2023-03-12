https://sputniknews.com.tr/20230312/mekkede-siddetli-yagis-uyarisi-nedeniyle-egitime-uzaktan-devam-edilecek-1068138403.html
Mekke'de şiddetli yağış uyarısı nedeniyle eğitime uzaktan devam edilecek
Mekke'de şiddetli yağış uyarısı nedeniyle eğitime uzaktan devam edilecek
Suudi Arabistan'ın başta Mekke-i Mükerreme olmak üzere birçok kentinde şiddetli yağmur uyarıları nedeniyle yarın eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T00:00+0300
2023-03-12T00:00+0300
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke, Cidde, Taif, el-Baha ve el-Mehva kentleri eğitim müdürlükleri, Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden alınan yağış uyarılarına dayanarak yarın ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitimin uzaktan yapılacağını duyurdu.Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, uzaktan eğitim kararının öğrenci ve eğitimcilerin güvenliğinin temin edilmesi için alındığı kaydedildi.Taif Üniversitesinden yapılan açıklamada da üniversitenin eğitimlere yarın uzaktan devam edeceği aktarıldı.Ocak ayında şiddetli yağmurlarda 2 kişi hayatını kaybetmiştiSuudi Arabistan Sivil Savunma Birimi'nden 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının oluşturduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde Zehban Vadisi'nde oluşan bir su bataklığında boğulduğu kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/suudi-arabistanin-bazi-bolgelerinde-asiri-yagis-nedeniyle-cevirim-ici-egitim-karari-alindi-1065349547.html
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ortadoğu, suudi arabistan, mekke
Mekke'de şiddetli yağış uyarısı nedeniyle eğitime uzaktan devam edilecek
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Suudi Arabistan'ın başta Mekke-i Mükerreme olmak üzere birçok kentinde şiddetli yağmur uyarıları nedeniyle yarın eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke, Cidde, Taif, el-Baha ve el-Mehva kentleri eğitim müdürlükleri, Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden alınan yağış uyarılarına dayanarak yarın ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitimin uzaktan yapılacağını duyurdu.
Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, uzaktan eğitim kararının öğrenci ve eğitimcilerin güvenliğinin temin edilmesi için alındığı kaydedildi.
Taif Üniversitesinden yapılan açıklamada da üniversitenin eğitimlere yarın uzaktan devam edeceği aktarıldı.
Ocak ayında şiddetli yağmurlarda 2 kişi hayatını kaybetmişti
Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi'nden 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının oluşturduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde Zehban Vadisi'nde oluşan bir su bataklığında boğulduğu kaydedilmişti.