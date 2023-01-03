https://sputniknews.com.tr/20230103/suudi-arabistanin-bazi-bolgelerinde-asiri-yagis-nedeniyle-cevirim-ici-egitim-karari-alindi-1065349547.html

Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağış nedeniyle çevirim içi eğitim kararı alındı

Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde aşırı yağış nedeniyle çevirim içi eğitim kararı alındı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle Mekke, Medine ve başkent Riyad'ın da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde eğitimin çevirim içi yapılması kararı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T23:12+0300

2023-01-03T23:12+0300

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dünya

suudi arabistan

sel

eğitim

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Suudi Arabistan'ın Medine bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sele neden oldu.Medine bölge yetkilileri, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık sel ihtimallerine karşı vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları uyarısında bulundu.Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Medine bölgesindeki eğitim makamlarının, yağışlar sebebiyle bugünkü çevirim içi eğitim uygulamasının yarın da devam ettirileceğini duyurduğu belirtildi.Ulusal Meteoroloji Merkezi ve Sivil Savunma Kurumu'ndan gelen veriler doğrultusunda bu kararın alındığı aktarılan haberde, Mekke Emirliği eğitim yetkililerinin de hava koşullarındaki istikrarsızlık üzerine 4 Ocak Çarşamba günü uzaktan eğitim kararı aldığı ifade edildi.Başkent Riyad, kuzeydeki Tebuk, doğudaki Hafar el-Batin vilayeti ve diğer bazı bölgelerdeki eğitim idarelerinin de hava koşulları sebebiyle yarın uzaktan eğitim kararı aldığına işaret edilen haberde, söz konusu kararın öğrencilerin can sağlığı için alındığına dikkat çekildi.

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suudi arabistan, sel, eğitim