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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/besiktas-taraftarinin-gonderdigi-oyuncaklar-depremzede-cocuklara-ulasti-1068143256.html
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar İskenderun'da depremzede çocuklara dağıtıldı 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T10:32+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
beşiktaş
deprem
oyuncak
çarşı
futbol
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Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasında, siyah beyazlı takımın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden taraftarın attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara dağıtıldı.Oyuncaklarına kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/besiktas-taraftari-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-atti-1067549452.html
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beşiktaş, deprem, oyuncak, çarşı, futbol
beşiktaş, deprem, oyuncak, çarşı, futbol

Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı

10:32 12.03.2023 (güncellendi: 10:33 12.03.2023)
© AABeşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar İskenderun'da depremzede çocuklara dağıtıldı
Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasında, siyah beyazlı takımın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden taraftarın attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara dağıtıldı.
Oyuncaklarına kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
SPOR
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
27 Şubat, 12:57
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