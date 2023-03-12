https://sputniknews.com.tr/20230312/besiktas-taraftarinin-gonderdigi-oyuncaklar-depremzede-cocuklara-ulasti-1068143256.html
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar İskenderun'da depremzede çocuklara dağıtıldı 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T10:32+0300
2023-03-12T10:32+0300
2023-03-12T10:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
beşiktaş
deprem
oyuncak
çarşı
futbol
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Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasında, siyah beyazlı takımın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden taraftarın attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara dağıtıldı.Oyuncaklarına kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/besiktas-taraftari-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-atti-1067549452.html
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beşiktaş, deprem, oyuncak, çarşı, futbol
beşiktaş, deprem, oyuncak, çarşı, futbol
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştı
10:32 12.03.2023 (güncellendi: 10:33 12.03.2023) Abone ol
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar İskenderun'da depremzede çocuklara dağıtıldı
Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyasında, siyah beyazlı takımın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden taraftarın attığı binlerce oyuncak, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklara dağıtıldı.
Oyuncaklarına kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.