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Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasının 4. dakika 17. saniyesinde tribünlerden binlerce... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
fotoğraf
deprem
çocuk
oyuncak
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beşiktaş, fotoğraf, фото, deprem, çocuk, oyuncak
beşiktaş, fotoğraf, фото, deprem, çocuk, oyuncak

Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı

12:57 27.02.2023 (güncellendi: 13:01 27.02.2023)
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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasının 4. dakika 17. saniyesinde tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
© AABeşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.
© İHAİlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.
© AAOyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.
© AASiyah-beyazlı tribünlerden aynı esnada üzerinde 'Batıdan doğuya bu camia arkanızda! Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Siyah-beyazlı tribünlerden aynı esnada üzerinde 'Batıdan doğuya bu camia arkanızda! Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.
© İHAİki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü.
© İHA Deprem bölgesi takımlarından Gaziantep FK'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Alexandru Maxim'in gözleri yaşardı.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Deprem bölgesi takımlarından Gaziantep FK'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Alexandru Maxim'in gözleri yaşardı.
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