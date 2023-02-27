Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı

© İHA İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.