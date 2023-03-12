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https://sputniknews.com.tr/20230312/ankara-valiliginden-sel-ve-su-baskini-uyarisi-1068161207.html
Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı
Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı
Ankara Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışlarına karşı kent sakinlerini uyardı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T22:46+0300
2023-03-12T22:46+0300
türkiye
ankara
sel
yağış
sağanak yağış uyarısı
uyarı
valilik
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kent sakinlerine sel ve su baskını uyarısı yapıldı.Açıklamada, bugün ve yarın Ankara'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don beklendiği bildirilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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ankara, sel, yağış, sağanak yağış uyarısı, uyarı, valilik
ankara, sel, yağış, sağanak yağış uyarısı, uyarı, valilik

Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı

22:46 12.03.2023
© İHAAnkara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Ankara'da fırtına ve sağanak yağış: Ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA
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Ankara Valiliği, bugün ve yarın beklenen sağanak ve kar yağışlarına karşı kent sakinlerini uyardı.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kent sakinlerine sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
Açıklamada, bugün ve yarın Ankara'nın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, yarın havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don beklendiği bildirilerek, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu
© İHANilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
© İHANilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
© İHAGeçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
© İHASu seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
Su seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.
1/4
© İHA
Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
2/4
© İHA
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
3/4
© İHA
Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
4/4
© İHA
Su seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.
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