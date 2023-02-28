Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu

© İHANilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
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© İHA
Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
© İHANilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
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© İHA
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
© İHAGeçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
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© İHA
Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
© İHASu seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.
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© İHA
Su seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.