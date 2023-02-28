Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230228/bursanin-20-gunluk-suyu-kaldi-nilufer-baraji-kurudu-1067600202.html
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T13:39+0300
2023-02-28T14:05+0300
multimedya
fotoğraf
bursa
kuraklık
su
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067599198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f21a62cf2b9e94f58af405907b6c755f.jpg
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067599198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_84dc31fa6353ff972751e0107fc5c624.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, фото, bursa, kuraklık, su
fotoğraf, фото, bursa, kuraklık, su

Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu

13:39 28.02.2023 (güncellendi: 14:05 28.02.2023)
Abone olTelegram
Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, bölgenin bir süredir yağış almaması sebebiyle tamamen kurudu.
© İHANilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli baraj, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi ve yağışların yetersiz kalmasıyla su seviyesi sıfıra indi. Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1.47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
© İHANilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 27'ye geriledi. Kuraklık sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara suyu tasarruflu kullanın çağrısı yaptı.
© İHAGeçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Geçen yıl aynı dönemde Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 43, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 24 seviyesindeydi.
© İHASu seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.
Bursa'nın 20 günlük suyu kaldı: Nilüfer Barajı kurudu - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
Su seviyesi sıfıra inen Nilüfer Barajı'nda incelemelerde bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Bu mevsimde dolu olması gereken Nilüfer Barajı maalesef boş. Bu yıl yeterli yağışların olmaması sebebiyle kış ayında dolması gereken baraj boş kaldı. Bu yıl su sıkıntısı bizi bekliyor. Uludağ da yeterli yağış almadı. Bu zamana kadar yağan kar biraz rahatlık sağlasa da önümüzdeki yaz su sıkıntısı bizi bekliyor. Tüm Bursalıların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала