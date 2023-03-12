https://sputniknews.com.tr/20230312/alanya-kestelspor-takim-midibusu-devrildi-15-yarali-1068144540.html

Alanya Kestelspor takım midibüsü devrildi: 15 yaralı, 2 futbolcunun durumu ağır

Alanya Kestelspor takım midibüsü devrildi: 15 yaralı, 2 futbolcunun durumu ağır

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 13 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

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kaza

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futbol

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Kulüpten yapılan açıklamada, kazanın dün oynanan Yeşilyurt Ofspor müsabakası dönüşü saat 04.20'de Alanya girişindeki Ulaş mevkisinde meydana geldiği bildirildi.Kazada teknik direktör ve yardımcısı ile 13 futbolcunun yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Yaralıların kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış, tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur. Bir oyuncumuzun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.Armoni Alanya Kestelspor, dün TFF 3.lig 2. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Ofspor'u 1-0 mağlup etmişti.

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