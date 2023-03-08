https://sputniknews.com.tr/20230308/kadikoyde-otomobille-carptigi-yayanin-olumune-neden-olan-avukata-6-yil-hapis-istemi-1067981491.html

Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

Kadıköy'de otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan avukata 6 yıl hapis istemi

İstanbul Kadıköy'de otomobille çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan sanık Alp Endersoy hakkında "taksirle ölüme... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T13:13+0300

2023-03-08T13:13+0300

2023-03-08T13:13+0300

yaşam

kadıköy

avukat

kaza

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Yusuf Aktaş'ın 25 Aralık 2022 tarihinde Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Plaj Yolu Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucunda öldüğü anlatıldı.İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Alp Endersoy, yaklaşık 65 kilometre hızla ilerlediği sırada bir şahsın koşarak yola atladığını savunarak, frene bastığını fakat yerlerin ıslak olması nedeniyle kullandığı aracın kayıp maktule çarptığını öne sürdü.Olayla ilgili hazırlanan trafik bilirkişi raporunda ise sanık Endersoy'un, havanın yağışlı, zemininin ıslak ve nemli oluşunun kendisinin yol içerisinde zorlayacak durum olabileceğini göz önüne alarak seyretmesi gerektiği halde gerekli dikkat ve özeni göstermediği vurgulandı.Sanığın olay yerinde durmadığı ve durumu yetkililere bildirmediğine vurgu yapılan raporda, sanığın "asli kusurlu" olduğu belirtildi.Raporda, maktul Yusuf Aktaş'ın ise yolun karşısına geçmek için 52 metre ileride bulunan trafik ışıklarına kullanmaması ve trafiğin yoğun olduğu yolda kendi can güvenliğini sağlamadan, dikkatsizce yola girdiği ve yürüdüğü bu nedenle de maktulün de sanık ile aynı derecede "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.İddianamede bu kapsamda, tutuklu sanık Alp Endersoy’un "taksirle ölümüne neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Sanık Endersoy'un ceza alması halinde TCK'nın 53/6 maddesi gereğince avukatlık mesleğini 3 aydan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla yapmasının yasaklanmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.Sanık Endersoy'un ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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kadıköy, avukat, kaza