https://sputniknews.com.tr/20230311/silicon-valley-bankin-iflasi-buyuk-bankalari-degildi-bolgesel-banklari-etkiler-1068135705.html

'Silicon Valley Bank'in iflası büyük bankaları değildi bölgesel bankları etkiler'

'Silicon Valley Bank'in iflası büyük bankaları değildi bölgesel bankları etkiler'

ABD’li Silicon Valley Bank’ın iflasının, ABD Merkez Bankas’nın (FED) faiz artırımından kaynaklandığını kaydeden Rus yatırım şirketi BCS’in uzmanı Gerasimov, bu... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T22:00+0300

2023-03-11T22:00+0300

2023-03-11T22:00+0300

ekonomi

silicon valley bank

iflas

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BCS Yatırım Dünyası şirketinin uluslararası borsa analisti İgor Gerasimov, Sputnik'e yaptığı açıklamada “SVB Financial bankasının ortaya çıkarılan mali sorunları daha ziyade, ABD ekonomisinde ve mali piyasasında son bir yıldır gözlemlediğimiz eğilimin yeni halkası, özellikle de FED’in faiz artırımının sonucu oldu. Aslında SVB Financial’ın yaşadığı sorunun ana kısmı, elinde tuttuğu tahvillerin değerinde düşüş yaşanmasıyla ortaya çıktı. Tahvillerin değeri de FED’in faiz artırımı yüzünden düştü. SVB’nin yaşadığı sorunun bir diğer kısmı, yine FED’in faiz artırımı yüzünden işletmeleri küçülen girişim sermayesi yatırımcılarının paralarını geri çekmesi oldu” dedi.FED’in her faiz artırımıyla ABD ekonomisinde 'bir şeylerin kırıldığını' kaydeden Gerasimov, “Borsa düştü, ticari faaliyetler yavaşladı ya da mali krizler çıkarak tüm dünyaya yayıldı. Aslında SVB, faiz artıma politikasının ilk kurbanı değil. Daha önce ABD’li kripto bankası Silvergate’de de sorunlar ortaya çıkarılmıştı” ifadelerini kullandı.Mevcut durumun, orta ölçekli bölgesel bankalar için potansiyel olarak tehlikeli olduğunu dile getiren uzman, “Henüz piyasa, bu riskin büyük bankalara yayılma olasılığını düşük olarak değerlendiriyor. Sistemik risk, büyük bankalardan çok bölgesel bankalar için var” diye konuştu.Gerasimov, “Müşteriler paralarını çekmeye başlayınca banka sorun yaşamaya başlıyor. Bankanın elinde çok fazla uzun vadeli tahviller var. Müşteriler paralarını çekmeye daha fazla devam edince banka tahvilleri satmak zorunda kalıyor. Eğer banka, tahvillerin değerini piyasa fiyatı üzerinden değil, satın aldığı fiyatı üzerinden değerlendirirse o zaman büyük kayıplar yaşayabiliyor” yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230311/elon-musk-batik-silicon-valley-banki-satin-alabilecegini-soyledi-1068131079.html

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silicon valley bank, iflas