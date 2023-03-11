Özhaseki: Kentsel dönüşüme karşı çıkılan yerde tek bir bina ayakta kalmadı

"Kocaeli Defne'de özellikle görevli. Denizli Belediyemiz İskenderun'da görevli. Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerimizde Antakya merkezde görev yapıyorlar. Kırıkhan'da arkadaşlarımız var. İskenderun'da arkadaşlarımız var. Burada bir şeyi parantez içinde söylemek istiyorum. Bize oy versin vermesin, AK Parti'nin oyu çok olsun, az olsun. Hiç önemsemeden her yerde hizmet veriyoruz. Bakın Defne'de bir tek meclis üyemiz bile yok bizim, tamamı CHP. Ama Kocaeli Belediyemiz ekibiyle birlikte orada hizmet etti. Zaten bugünlerde ayrım yapmak en büyük terbiyesizlik olurdu. Haksızlık olurdu, insafsızlık olurdu. İnsanlığa da sığmaz bu iş. O yüzden biz Samandağ'da da Defne'de de öbür yerlerde de hizmet vermeye devam ediyoruz. Gelelim Gaziantep'e. İki tane ilçemizde sıkıntı var. O ikinci ilçemiz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 'siz başınızın çaresine bakın, biz başka yerlere gideceğiz' dedim. Onlara fazla yardımcı belediye vermedik. Orada Fatma Şahin Hanım işe hakim. İslahiye'de de Nurdağı'nda da gayret ediyoruz. Sadece merkezinde değil ilçelerinde de hasar var. Buralarda da yetmiş belediyemiz var. Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, aynı zamanda Ordu Belediyemiz ve ayrıca da yedi belediyemiz de burada görevliler. 60’a yakın da ilçe belediyemiz var. Burada mesela Trabzon merkez ilçe belediye başkanımız var sağ olsun. Diğer arkadaşlarımız da hep buradalar. Buralarda da kendi aralarında bir iş birliği yapıyorlar. Ne eksikse onu gidermeye çalışıyorlar. Adıyaman'da dün koordinasyon toplantımız vardı. 40 belediyemiz var. Adıyaman'daki işleri de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız organize ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizimle buradaydı. Ve diğer belediyelerimiz orada hizmete devam ediyorlar. Çadırlar kuruyorlar, aş evleri açıyorlar. Gıda getirmişler, battaniye getirmişler, onları dağıtıyorlar. Temizlik hizmetlerine bakıyorlar. Su işlerinde arıza var. Bizim büyükşehirlerimiz devreye giriyor. Su işlerini gideriyor. Çünkü bu saydığım bölgeler en ağır depreme maruz olmuş hasarlı yerler."