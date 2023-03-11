https://sputniknews.com.tr/20230311/depremlerde-can-kaybi-47-bin-975e-yukseldi-1068124963.html
Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T18:27+0300
2023-03-11T18:27+0300
2023-03-11T18:45+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şafak sezer
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Kahrammaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 34 gün geçti.AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor. AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarından satırbaşları:Bireysel çadır dağıtımlarını artırarak devam ediyoruz. Bölgede çadırlarda konteyner kentlerde ve misafirhanelerde kalan vatandaşlarımızın sayısı da 1 milyon 800 bin civarında.332 adet çadır kent kurulmuş durumda.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, şafak sezer
Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
18:27 11.03.2023 (güncellendi: 18:45 11.03.2023) Abone ol
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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kahrammaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 34 gün geçti.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor.
AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarından satırbaşları:
Bireysel çadır dağıtımlarını artırarak devam ediyoruz. Bölgede çadırlarda konteyner kentlerde ve misafirhanelerde kalan vatandaşlarımızın sayısı da 1 milyon 800 bin civarında.
332 adet çadır kent kurulmuş durumda.