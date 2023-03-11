https://sputniknews.com.tr/20230311/depremlerde-can-kaybi-47-bin-975e-yukseldi-1068124963.html

Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 975 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T18:27+0300

2023-03-11T18:27+0300

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deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

şafak sezer

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Kahrammaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 34 gün geçti.AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremlerde can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini söyledi. Hayatını kaybedenler arasında 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor. AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarından satırbaşları:Bireysel çadır dağıtımlarını artırarak devam ediyoruz. Bölgede çadırlarda konteyner kentlerde ve misafirhanelerde kalan vatandaşlarımızın sayısı da 1 milyon 800 bin civarında.332 adet çadır kent kurulmuş durumda.

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2023

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deprem, şafak sezer