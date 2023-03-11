https://sputniknews.com.tr/20230311/konteyner-satma-vaadiyle-depremzedeleri-dolandiran-12-zanli-tutuklandi-1068114147.html

Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı

Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı

Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliden 12'si... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T03:05+0300

2023-03-11T03:05+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

dolandırıcılık

internet dolandırıcılığı

konteyner

satış

denizli

tutuklama

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı kişiler, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını bildirdi.Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/depremzedeleri-dolandiran-21-kisi-gozaltina-alindi-1068084866.html

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deprem, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, konteyner, satış, denizli, tutuklama