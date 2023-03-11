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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/konteyner-satma-vaadiyle-depremzedeleri-dolandiran-12-zanli-tutuklandi-1068114147.html
Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı
Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı
Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliden 12'si... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T03:05+0300
2023-03-11T03:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
konteyner
satış
denizli
tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı kişiler, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını bildirdi.Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/depremzedeleri-dolandiran-21-kisi-gozaltina-alindi-1068084866.html
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deprem, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, konteyner, satış, denizli, tutuklama
deprem, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, konteyner, satış, denizli, tutuklama

Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 12 zanlı tutuklandı

03:05 11.03.2023
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AA
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Denizli'de internet sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı vererek depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan bazı kişiler, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldıklarını bildirdi.
Başlatılan soruşturma kapsamında Denizli'de olduğu belirlenen 3'ü kadın 17 zanlı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan suç unsurlarına el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.
Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedenin parasını bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, G.K, S.F, G.Ç, B.D, B.Ö, H.A, İ.K, İ.Ö, S.R.U, S.D. ile E.D. tutuklandı, M.İ, S.A, K.T, T.Y, ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremzedeleri dolandıran 21 kişi gözaltına alındı
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