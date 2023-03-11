https://sputniknews.com.tr/20230311/eski-futbolcu-arda-turan-depremzede-cocuklarla-gosteri-maci-yapti-1068113778.html
Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı
Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı
Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı. Kırmızı ve beyaz formalı iki takımın maçında Turan... 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T03:30+0300
2023-03-11T03:30+0300
2023-03-11T03:30+0300
spor
deprem
arda turan
maç
depremzede
marmaris
gençlik ve spor bakanlığı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi.Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı.Turan, depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türkiye bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan, iki ekipte de oynadı.Karşılaşmayı izleyenler, maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.Müsabaka sonrası Arda Turan, çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-muzayede-1068109099.html
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deprem, arda turan, maç, depremzede, marmaris, gençlik ve spor bakanlığı
deprem, arda turan, maç, depremzede, marmaris, gençlik ve spor bakanlığı
Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı
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Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı. Kırmızı ve beyaz formalı iki takımın maçında Turan, iki ekipte de oynadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı.
Turan, depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türkiye bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan, iki ekipte de oynadı.
Karşılaşmayı izleyenler, maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.
Müsabaka sonrası Arda Turan, çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.
Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin" dedi.