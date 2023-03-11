https://sputniknews.com.tr/20230311/eski-futbolcu-arda-turan-depremzede-cocuklarla-gosteri-maci-yapti-1068113778.html

Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı

Eski futbolcu Arda Turan, depremzede çocuklarla gösteri maçı yaptı

Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı. Kırmızı ve beyaz formalı iki takımın maçında Turan... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

deprem

arda turan

maç

depremzede

marmaris

gençlik ve spor bakanlığı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi.Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı.Turan, depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türkiye bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan, iki ekipte de oynadı.Karşılaşmayı izleyenler, maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı.Müsabaka sonrası Arda Turan, çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi.Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230311/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-muzayede-1068109099.html

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deprem, arda turan, maç, depremzede, marmaris, gençlik ve spor bakanlığı