https://sputniknews.com.tr/20230311/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-muzayede-1068109099.html

Galatasaray'dan depremzedeler yararına müzayede

Galatasaray'dan depremzedeler yararına müzayede

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceklerini... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T00:01+0300

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spor

galatasaray sk

galatasaray

deprem

yardım

insani yardım

kahramanmaraş

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Sarı-kırmızılı kulüp, depremlerden etkilenenlerin yararına Galatasaray Lisesi'nde müzayede düzenledi.Yaklaşık 17 milyon lira bağış toplanan organizasyonun ardından başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardım gönderen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, "Çok güzel bir gece oldu. Galatasaray'ın böyle durumlardaki davranış biçiminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan toplanan gelir, tamamen depremzedelere destek amaçlı kalıcı konutlar için harcayacağımız paranın başlangıç noktasıydı. Böyle bir müzayede ile kampanyayı açmak çok iyi oldu. Devam edeceğiz. Kısa sürede 250 konut ve 10 okul hedefine ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kulüp olarak konteyner kent kurmaya başladıklarını aktaran Dursun Özbek, "500 konteyner yapıyoruz. Sevkiyata başlayacağız. Bölgeden insan göçünü engellemek lazım. Çünkü iş gücü kaybı oluyor. Ekonomi büyük darbe alıyor. Orada bize tavsiye edilen kalıcı konut yapılması. Kalıcı konutta insanların ailecek barınması mümkün. İş gücünün oradan kaymaması lazım" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230309/pfdkdan-bursaspora-9-mac-seyircisiz-oynama-cezasi-1068056467.html

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galatasaray sk, galatasaray, deprem, yardım, insani yardım, kahramanmaraş