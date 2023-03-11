https://sputniknews.com.tr/20230311/depremde-yikilan-binadan-dikkat-ceken-goruntu-raftaki-fincanlar-oldugu-gibi-kaldi-1068114690.html

Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı

Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T05:13+0300

2023-03-11T05:13+0300

2023-03-11T05:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

bina

bardak

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü. Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina da yıkıldı. Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, “Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230311/konteyner-satma-vaadiyle-depremzedeleri-dolandiran-12-zanli-tutuklandi-1068114147.html

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