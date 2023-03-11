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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/depremde-yikilan-binadan-dikkat-ceken-goruntu-raftaki-fincanlar-oldugu-gibi-kaldi-1068114690.html
Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı
Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T05:13+0300
2023-03-11T05:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
bina
bardak
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü. Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina da yıkıldı. Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, “Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/konteyner-satma-vaadiyle-depremzedeleri-dolandiran-12-zanli-tutuklandi-1068114147.html
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kahramanmaraş, deprem, bina, bardak
kahramanmaraş, deprem, bina, bardak

Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı

05:13 11.03.2023
© İHAKahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina da yıkıldı. Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.
Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, “Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada” dedi.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
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