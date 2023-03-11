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https://sputniknews.com.tr/20230311/biden-iran-kaynakli-ulusal-acil-durumu-uzatma-karari-aldi-1068109520.html
Biden, İran kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı
Biden, İran kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı
ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği İran kaynaklı 'ulusal acil durum'un uzatılmasına karar verdi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T00:14+0300
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dünya
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iran
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te ilan edilen 'ulusal acil durum'a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.Başkan Biden, İran'ın 'füzeler ile asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları, bölgedeki saldırganlığı, terörist gruplara verdiği destek ve Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri' nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.Bu nedenlerden dolayı Biden, 15 Mart 2023'te süresi dolan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/abdnin-2024-mali-yili-icin-savunma-butcesi-taslagi--1068099463.html
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joe biden, abd, iran, acil durum, karar
joe biden, abd, iran, acil durum, karar

Biden, İran kaynaklı 'ulusal acil durum'u uzatma kararı aldı

00:14 11.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği İran kaynaklı 'ulusal acil durum'un uzatılmasına karar verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te ilan edilen 'ulusal acil durum'a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.
Başkan Biden, İran'ın 'füzeler ile asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları, bölgedeki saldırganlığı, terörist gruplara verdiği destek ve Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri' nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Bu nedenlerden dolayı Biden, 15 Mart 2023'te süresi dolan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.
İnfografik ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
MULTİMEDYA
ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı
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