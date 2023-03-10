https://sputniknews.com.tr/20230310/abdnin-2024-mali-yili-icin-savunma-butcesi-taslagi--1068099463.html
ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı
ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı
Beyaz Saray'ın kamuoyuna açıkladığı 2024 mali yılı bütçe belgelerinde 842 milyar doların savunma harcamaları için Pentagon'a aktarılması öngörülüyor. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:55+0300
2023-03-10T18:55+0300
2023-03-10T18:55+0300
multimedya
infografik
abd
savunma bütçesi
beyaz saray
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Biden yönetiminin bütçe teklifi, savunmaya yönelik harcamalarda 2023 mali yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3'lük artış öngörüyor. ABD'nin 2024 yılı için savunma bütçesi teklifine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, savunma bütçesi, beyaz saray, инфографика
infografik, abd, savunma bütçesi, beyaz saray, инфографика
ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı
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Beyaz Saray'ın kamuoyuna açıkladığı 2024 mali yılı bütçe belgelerinde 842 milyar doların savunma harcamaları için Pentagon'a aktarılması öngörülüyor.
Biden yönetiminin bütçe teklifi, savunmaya yönelik harcamalarda 2023 mali yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3'lük artış öngörüyor.
ABD'nin 2024 yılı için savunma bütçesi teklifine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.