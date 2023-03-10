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ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı
ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı
Beyaz Saray'ın kamuoyuna açıkladığı 2024 mali yılı bütçe belgelerinde 842 milyar doların savunma harcamaları için Pentagon'a aktarılması öngörülüyor. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T18:55+0300
2023-03-10T18:55+0300
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infografik
abd
savunma bütçesi
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Biden yönetiminin bütçe teklifi, savunmaya yönelik harcamalarda 2023 mali yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3'lük artış öngörüyor. ABD'nin 2024 yılı için savunma bütçesi teklifine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, savunma bütçesi, beyaz saray, инфографика
infografik, abd, savunma bütçesi, beyaz saray, инфографика

ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı

18:55 10.03.2023
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Beyaz Saray'ın kamuoyuna açıkladığı 2024 mali yılı bütçe belgelerinde 842 milyar doların savunma harcamaları için Pentagon'a aktarılması öngörülüyor.
Biden yönetiminin bütçe teklifi, savunmaya yönelik harcamalarda 2023 mali yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3'lük artış öngörüyor.
ABD'nin 2024 yılı için savunma bütçesi teklifine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı - Sputnik Türkiye
İnfografik ABD’nin 2024 mali yılı için savunma bütçesi taslağı - Sputnik Türkiye
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