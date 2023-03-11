https://sputniknews.com.tr/20230311/almanyada-eczanede-rehine-krizi-1068114979.html
Almanya'da eczanede rehine krizi
Almanya'da eczanede rehine krizi
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alınmasının ardından polis, geniş çaplı operasyon başlattı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T04:47+0300
2023-03-11T04:47+0300
2023-03-11T04:47+0300
dünya
almanya
karlsruhe
eczane
rehine
rehine krizi
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Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı. Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı. Polisin konuştuğu faillerin içeride rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istedikleri belirtildi.
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almanya, karlsruhe, eczane, rehine, rehine krizi
almanya, karlsruhe, eczane, rehine, rehine krizi
Almanya'da eczanede rehine krizi
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Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alınmasının ardından polis, geniş çaplı operasyon başlattı.
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde bir eczanede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.
Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, eczane çevresi kordon altına alındı. Yetkililer, halkı Ettlinger Caddesi'nden uzak durmaya çağırdı.
Polisin konuştuğu faillerin içeride rehin bulunan kişiler için 1 milyon euro fidye istedikleri belirtildi.