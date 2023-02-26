https://sputniknews.com.tr/20230226/aile-bireylerini-rehin-alan-polis-memuru-ikna-edilerek-evden-cikarildi-1067525238.html

Aile bireylerini rehin alan polis memuru ikna edilerek evden çıkarıldı

Aile bireylerini rehin alan polis memuru ikna edilerek evden çıkarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T18:17+0300

2023-02-26T18:17+0300

2023-02-26T18:17+0300

türkiye

samsun

polis

rehin alma

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Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö, pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı. Kadın Acil Destek Uygulamasına yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.Polisler, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin A.Ö'yü ikna çabaları sonucu anne ve 3 çocuğu evden çıkarıldı. Bomba imha uzmanı olduğu belirtilen polis memuru A.Ö, polis ekiplerine "evde bomba olduğunu" söyleyerek yaklaşmamalarını istedi.Ekipler, A.Ö'yü de ikna sonucu evden çıkardı. İfadesi alınmak üzere zırhlı araca konularak polis merkezine götürülen A.Ö'nün, emekli olmak için bir süre önce dilekçe verdiği de öğrenildi.

türkiye

samsun

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samsun, polis, rehin alma