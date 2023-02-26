https://sputniknews.com.tr/20230226/aile-bireylerini-rehin-alan-polis-memuru-ikna-edilerek-evden-cikarildi-1067525238.html
Aile bireylerini rehin alan polis memuru ikna edilerek evden çıkarıldı
Aile bireylerini rehin alan polis memuru ikna edilerek evden çıkarıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T18:17+0300
2023-02-26T18:17+0300
2023-02-26T18:17+0300
türkiye
samsun
polis
rehin alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067525092_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_6af8074dcb67d74ed6bc5f3d3eeba01c.jpg
Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö, pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı. Kadın Acil Destek Uygulamasına yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.Polisler, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin A.Ö'yü ikna çabaları sonucu anne ve 3 çocuğu evden çıkarıldı. Bomba imha uzmanı olduğu belirtilen polis memuru A.Ö, polis ekiplerine "evde bomba olduğunu" söyleyerek yaklaşmamalarını istedi.Ekipler, A.Ö'yü de ikna sonucu evden çıkardı. İfadesi alınmak üzere zırhlı araca konularak polis merkezine götürülen A.Ö'nün, emekli olmak için bir süre önce dilekçe verdiği de öğrenildi.
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067525092_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_61d21d7885b654371ca34144e1064eaa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, polis, rehin alma
samsun, polis, rehin alma
Aile bireylerini rehin alan polis memuru ikna edilerek evden çıkarıldı
Abone ol
Samsun'un Atakum ilçesinde eşi tarafından rehin alınan kadın ve 3 çocuğu ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Yenimahalle'de müstakil bir evde ikamet eden polis memuru A.Ö, pompalı tüfekle karısı ve 3 çocuğunu rehin aldı. Kadın Acil Destek Uygulamasına yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekibi ile özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.
Polisler, evin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti. Ekiplerin A.Ö'yü ikna çabaları sonucu anne ve 3 çocuğu evden çıkarıldı. Bomba imha uzmanı olduğu belirtilen polis memuru A.Ö, polis ekiplerine "evde bomba olduğunu" söyleyerek yaklaşmamalarını istedi.
Ekipler, A.Ö'yü de ikna sonucu evden çıkardı. İfadesi alınmak üzere zırhlı araca konularak polis merkezine götürülen A.Ö'nün, emekli olmak için bir süre önce dilekçe verdiği de öğrenildi.