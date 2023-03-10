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https://sputniknews.com.tr/20230310/sular-altinda-kalacak-olan-yusufelide-yikimlar-devam-eden-yikim-goruntulendi-1068068110.html
Sular altında kalacak olan Yusufeli'de yıkımlar devam eden yıkım görüntülendi
Sular altında kalacak olan Yusufeli'de yıkımlar devam eden yıkım görüntülendi
Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T08:50+0300
2023-03-10T08:50+0300
türkiye
artvin
yusufeli
yusufeli barajı
yıkım
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi buldu, depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı.Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yeni yerleşim yerine taşınma işlemi neredeyse tamamlanırken, boşaltılan konutlar ve kamu kurumlarına ait binalar hurdaları için yıkılıyor.İş makinesi eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlar, su seviyesinin içle merkezine ulaşmadan tamamlanması planlanıyor. 2013 temeli atılan Yusufeli Barajı, çalışmaları 9 yıl sürdü. 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli barajı öncesi ve sonrası havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20221227/yusufeli-barajinda-depolanan-su-miktari-325-milyon-metrekupe-ulasti-1065084905.html
türkiye
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artvin, yusufeli, yusufeli barajı, yıkım
artvin, yusufeli, yusufeli barajı, yıkım

Sular altında kalacak olan Yusufeli'de yıkımlar devam eden yıkım görüntülendi

08:50 10.03.2023
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi.
Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 78 metreyi buldu, depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı.
Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Yeni yerleşim yerine taşınma işlemi neredeyse tamamlanırken, boşaltılan konutlar ve kamu kurumlarına ait binalar hurdaları için yıkılıyor.
İş makinesi eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlar, su seviyesinin içle merkezine ulaşmadan tamamlanması planlanıyor. 2013 temeli atılan Yusufeli Barajı, çalışmaları 9 yıl sürdü. 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli barajı öncesi ve sonrası havadan görüntülendi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
MULTİMEDYA
Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32.5 milyon metreküpe ulaştı
27 Aralık 2022, 11:15
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