Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32.5 milyon metreküpe ulaştı
11:15 27.12.2022 (güncellendi: 11:16 27.12.2022)
Artvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 54.20 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.
Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor.
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 54.20 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Artvin'de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 54.20 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.
© İHA / ADEM GÜNGÖRBaraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 54.20 seviyesini buldu.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 54.20 seviyesini buldu.
© ADEM GÜNGÖR-AW790256Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.
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© ADEM GÜNGÖR-AW790256
Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.
© İHA / ADEM GÜNGÖRDSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada, “ 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulan Yusufeli Barajında su seviyesi 54,20 metreye, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmıştır. Irmakyanı (Yukarı Kolik) Köyü ve Yeniköy Köyü sular altında kalmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
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© İHA / ADEM GÜNGÖR
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada, “ 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulan Yusufeli Barajında su seviyesi 54,20 metreye, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmıştır. Irmakyanı (Yukarı Kolik) Köyü ve Yeniköy Köyü sular altında kalmaktadır.” ifadelerine yer verildi.