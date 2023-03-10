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https://sputniknews.com.tr/20230310/sozcu-gazetesinden-yilmaz-ozdil-aciklamasi-kovuldu-iddialari-asilsizdir-1068095292.html
Sözcü gazetesinden Yılmaz Özdil açıklaması: 'Kovuldu' iddiaları asılsızdır
Sözcü gazetesinden Yılmaz Özdil açıklaması: 'Kovuldu' iddiaları asılsızdır
Yılmaz Özdil'İn Sözcü TV ve gazeteden ayrılmasının ardından Sözcü gazetesinden yapılan açıklamada, 'kovuldu' iddiasının asılsız olduğu, Özdil'in kendi... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:28+0300
2023-03-10T17:37+0300
sözcü gazetesi
yılmaz özdil
yaşam
istifa
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Sözcü gazetesi, Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 'kovuldu' iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Gazetenin açıklamasında Yılmaz Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı vurgulandı.Gazetenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan ‘Kovuldu’ iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…"Ne olmuştu?İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına karşı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a adaylık çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Yılmaz Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" demişti.Sözcü TV’den ayrılan Özdil, sonrasında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" ifadelerini kullanmıştı.Özdil, Sözcü gazetesinden ayrılmasına ilişkin ise, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın” ifadelerini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230309/yilmaz-ozdil-sozcu-gazetesinden-ayrildi-buraya-kadar-1068033511.html
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sözcü gazetesi, yılmaz özdil, istifa
sözcü gazetesi, yılmaz özdil, istifa

Sözcü gazetesinden Yılmaz Özdil açıklaması: 'Kovuldu' iddiaları asılsızdır

17:28 10.03.2023 (güncellendi: 17:37 10.03.2023)
© Fotoğraf : Sözcü gazetesiYılmaz Özdil
Yılmaz Özdil - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Fotoğraf : Sözcü gazetesi
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Yılmaz Özdil'İn Sözcü TV ve gazeteden ayrılmasının ardından Sözcü gazetesinden yapılan açıklamada, 'kovuldu' iddiasının asılsız olduğu, Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.
Sözcü gazetesi, Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil'in gazeteden de ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 'kovuldu' iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Gazetenin açıklamasında Yılmaz Özdil'in kendi isteğiyle ayrıldığı vurgulandı.
Gazetenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sözcü Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü Televizyonu'ndan ardından da Sözcü Gazetesi'nden ayrılmıştır.
Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan ‘Kovuldu’ iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.
Sözcü Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…"

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasına karşı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a adaylık çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Yılmaz Özdil, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" demişti.
Sözcü TV’den ayrılan Özdil, sonrasında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu lütfedip telefon etti, CHP ve medya üzerine konuştuk, kendisine yürekten teşekkür ederim, neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" ifadelerini kullanmıştı.
Özdil, Sözcü gazetesinden ayrılmasına ilişkin ise, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın” ifadelerini kaydetmişti.
Yılmaz Özdil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
TÜRKİYE
Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu: 'Buraya kadar...'
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