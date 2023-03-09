https://sputniknews.com.tr/20230309/yilmaz-ozdil-sozcu-gazetesinden-ayrildi-buraya-kadar-1068033511.html
Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu: 'Buraya kadar...'
Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu: 'Buraya kadar...'
Sözcü TV'deki görevinden ayrılan Yılmaz Özdil, Twitter'dan gazetedeki yazarlık görevinden de ayrıldığını duyurdu. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:27+0300
2023-03-09T13:27+0300
2023-03-09T13:31+0300
yılmaz özdil
sözcü gazetesi
türkiye
istifa
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Önceki gün kurucu genel müdürü olduğu Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yazarı olduğu Sözcü gazetesinden de ayrıldı.Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230308/yilmaz-ozdilin-ardindan-sozcu-tvde-bir-istifa-daha-korcan-karar-da-gorevini-birakti-1068001970.html
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yılmaz özdil, sözcü gazetesi, istifa
yılmaz özdil, sözcü gazetesi, istifa
Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyurdu: 'Buraya kadar...'
13:27 09.03.2023 (güncellendi: 13:31 09.03.2023) Abone ol
Sözcü TV'deki görevinden ayrılan Yılmaz Özdil, Twitter'dan gazetedeki yazarlık görevinden de ayrıldığını duyurdu.
Önceki gün kurucu genel müdürü olduğu Sözcü TV’den ayrıldığını açıklayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yazarı olduğu Sözcü gazetesinden de ayrıldı.
Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşça kalın” dedi.