https://sputniknews.com.tr/20230308/yilmaz-ozdilin-ardindan-sozcu-tvde-bir-istifa-daha-korcan-karar-da-gorevini-birakti-1068001970.html

Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı

Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T20:48+0300

2023-03-08T20:48+0300

2023-03-08T20:48+0300

korcan karar

türkiye

sözcü tv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068002080_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_01583e0ab86c5eeb21da106aedbffe73.jpg

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.medyatava.com'da yer alan habere göre, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/yilmaz-ozdil-sozcu-tvden-ayrildigini-acikladi-aleyhime-kampanya-baslatan-chpnin-parasina-yazik-1067945098.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

korcan karar, sözcü tv