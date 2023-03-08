https://sputniknews.com.tr/20230308/yilmaz-ozdilin-ardindan-sozcu-tvde-bir-istifa-daha-korcan-karar-da-gorevini-birakti-1068001970.html
Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı
Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı
Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T20:48+0300
2023-03-08T20:48+0300
2023-03-08T20:48+0300
korcan karar
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Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.medyatava.com'da yer alan habere göre, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/yilmaz-ozdil-sozcu-tvden-ayrildigini-acikladi-aleyhime-kampanya-baslatan-chpnin-parasina-yazik-1067945098.html
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Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı
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Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı.
Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.
medyatava.com
'da yer alan habere göre, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.
Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.
Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.
Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.