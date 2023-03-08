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Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı
Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı
Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
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Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.medyatava.com'da yer alan habere göre, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/yilmaz-ozdil-sozcu-tvden-ayrildigini-acikladi-aleyhime-kampanya-baslatan-chpnin-parasina-yazik-1067945098.html
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korcan karar, sözcü tv
korcan karar, sözcü tv

Yılmaz Özdil'in ardından Sözcü TV'de bir istifa daha: Korcan Karar da görevini bıraktı

20:48 08.03.2023
© Sözcü TVKorcan Karar- Sözcü TV
Korcan Karar- Sözcü TV - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sözcü TV
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Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar da görevini bıraktı.
Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.
medyatava.com'da yer alan habere göre, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, getiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Yılmaz Özdil'in istifasının ardından Alişer Delek, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. Bu atamanın ardından bir istifa haberi daha geldi.
Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.
Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.
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