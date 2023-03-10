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Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması: 'Henüz teklif almadım'
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması: 'Henüz teklif almadım'
Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın henüz kendisine gelen resmi bir teklifin olmadığını açıkladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:55+0300
2023-03-10T11:00+0300
spor
sergen yalçın
trabzonspor
teknik direktör
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Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.tv100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre; Yalçın bu iddialara "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi.Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.Yalçın, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.
https://sputniknews.com.tr/20230309/abdullah-avci-belki-de-trabzonda-ilk-defa-boyle-bir-ayrilik-oluyor-harika-bir-ornek-1068037596.html
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sergen yalçın, trabzonspor, teknik direktör
sergen yalçın, trabzonspor, teknik direktör

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması: 'Henüz teklif almadım'

10:55 10.03.2023 (güncellendi: 11:00 10.03.2023)
© İHASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© İHA
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Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın henüz kendisine gelen resmi bir teklifin olmadığını açıkladı.
Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.
tv100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre; Yalçın bu iddialara "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi.

Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.

Yalçın, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.
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