https://sputniknews.com.tr/20230310/sergen-yalcindan-trabzonspor-aciklamasi-1068071930.html

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması: 'Henüz teklif almadım'

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması: 'Henüz teklif almadım'

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktörlük için adı geçen Sergen Yalçın henüz kendisine gelen resmi bir teklifin olmadığını açıkladı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T10:55+0300

2023-03-10T10:55+0300

2023-03-10T11:00+0300

spor

sergen yalçın

trabzonspor

teknik direktör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/16/1048223385_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_a04eb5db78213712962834459b790cfd.jpg

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın bordo mavili ekibin başına geçeceği öne sürüldü.tv100'den Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre; Yalçın bu iddialara "Henüz bir teklif almadım" yanıtını verdi.Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu.Yalçın, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.

https://sputniknews.com.tr/20230309/abdullah-avci-belki-de-trabzonda-ilk-defa-boyle-bir-ayrilik-oluyor-harika-bir-ornek-1068037596.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergen yalçın, trabzonspor, teknik direktör