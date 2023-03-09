https://sputniknews.com.tr/20230309/abdullah-avci-belki-de-trabzonda-ilk-defa-boyle-bir-ayrilik-oluyor-harika-bir-ornek-1068037596.html

Abdullah Avcı: Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor, harika bir örnek

Abdullah Avcı: Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor, harika bir örnek

Trabzonspor’dan istifa eden teknik direktör Avcı, harika duygular yaşadığını belirterek, “Trabzon ve Trabzonspor’a gelirken ‘Böyle bir hikaye yazacaksın’... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T14:34+0300

2023-03-09T14:34+0300

2023-03-09T14:49+0300

abdullah avcı

spor

istifa

trabzonspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/09/1068037289_0:66:3073:1794_1920x0_80_0_0_906d971e57ee5324a5738818e0157680.jpg

Trabzonspor’daki görevinden istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve kulüp personeliyle vedalaşmak için dün kente geldi. Bordo-mavili kulüpte yöneticiler, futbolcular ve personelle vedalaşan Avcı, bugün de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.Çok sayıda basın mensubunun ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Selçuk Kılıç tarafından Abdullah Avcı’ya içinde 'kasket' bulunan bir çerçeve hediye etti. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, yüksek enerjili bir şehirde görev yaptığını belirterek, “Hep beraber yaşadık. Burada şampiyonlukta da, geçen süreçte de, kırılan rekorlarda da herkesin, taraftarın, yönetimin, çalışanın, personelin, sizlerin herkes bunun bir parçası. Yabancı oyunculara söylerken, ‘Together’ hep beraber kazanıyoruz, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjisini bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını uzun senedir beklenen şampiyonluğu aldık. Harika duygular yaşadık” dedi.‘Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek’Ayrılışların da örnek olması gerektiğini vurgulayan Avcı, “Trabzon ve Trabzonspor’a gelirken ‘Böyle bir hikaye yazacaksın, senaryo yazacaksın’ deseler buna kimse ‘Hemen böyle olacak’ demezdi. Şükürler olsun. İyi niyetli, samimi oluyorsan, hayat sana bunun fırsatlarını bir yerde, bir şekilde veriyor. Böyle büyük camiada bunun örtüşmesi benim adıma son derece mutluluk verici. Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı büyük camiada bunları yaşadığım için çok mutluyum. Belki de Trabzon’da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.‘Müzede yer almak hedefimdi’“O kasketle müzede kalmak ve bunu kaybetmemekti bütün derdim, onun için şükürler olsun diyorum” diyen Avcı, şöyle devam etti:Açıklamanın ardından Avcı ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230307/trabzonsporda-teknik-direktor-abdullah-avci-gorevinden-istifa-etti-1067941459.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah avcı, istifa, trabzonspor