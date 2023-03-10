https://sputniknews.com.tr/20230310/polonyali-gelin-antalyadaki-evinde-tufekle-vurulmus-halde-olu-bulundu-1068070999.html
Polonyalı gelin Antalya'daki evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Polonyalı gelin Antalya'daki evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın Çolaklı Mahallesindeki evinde ölü bulundu. 5 yıldır Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çolaklı köyünde... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T10:34+0300
2023-03-10T10:34+0300
2023-03-10T10:34+0300
türkiye
polonya
gelin
kadın cinayeti
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Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan evde kiracı olarak oturan ve Türk ile evli olan Polonya uyruklu 32 yaşındaki Dagmara Veronica Erol, ikamet ettiği evde ölü bulundu.Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde Dagmara Veronica Erol’un tüfekle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ev ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Dagmara Veronica Erol’un cesedi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 5 yıldır aynı adreste oturduğu bildirilen Dagmara Veronica Erol’un sakin, çevresi tarafından sevilen birisi olduğu belirtildi.
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polonya, gelin, kadın cinayeti
polonya, gelin, kadın cinayeti
Polonyalı gelin Antalya'daki evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın Çolaklı Mahallesindeki evinde ölü bulundu. 5 yıldır Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çolaklı köyünde yaşayan ve komşuları tarafından sevilen Polonyalı gelinin, tüfekle vurulmak suretiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan evde kiracı olarak oturan ve Türk ile evli olan Polonya uyruklu 32 yaşındaki Dagmara Veronica Erol, ikamet ettiği evde ölü bulundu.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde Dagmara Veronica Erol’un tüfekle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ev ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.
Dagmara Veronica Erol’un cesedi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 5 yıldır aynı adreste oturduğu bildirilen Dagmara Veronica Erol’un sakin, çevresi tarafından sevilen birisi olduğu belirtildi.