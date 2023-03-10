https://sputniknews.com.tr/20230310/natoya-uyelik-krizi-suruyor-isvec-mutabakat-metnine-uymuyor-finlandiya-ortulu-hareket-ediyor-1068099892.html

NATO’ya üyelik krizi sürüyor: ‘İsveç mutabakat metnine uymuyor, Finlandiya örtülü hareket ediyor’

NATO’ya üyelik krizi sürüyor: ‘İsveç mutabakat metnine uymuyor, Finlandiya örtülü hareket ediyor’

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım sürecinde Türkiye ile müzakerelere oturduğu toplantının üçüncüsü Brüksel’de yapıldı. Türkiye’den ‘bakan’ düzeyinde... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T19:00+0300

2023-03-10T19:00+0300

2023-03-10T19:00+0300

görüş

nato

isveç

finlandiya

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

abd

kuran

kuran-ı kerim

protesto

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İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üyelik süreçlerine ilişkin müzakereler kapsamında ‘Türkiye’yi ikna etmek’ adına yapılan görüşmelerin üçüncüsü, 9 Mart’ta Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleştirildi. Ankara, Stokholm ve Helsinki arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan ‘Daimi Ortak Mekanizma’ toplantısında Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerine yardımcısı Burak Akçapar ile Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’ın temsil etmesi ise dikkat çekti. Daha önce görüşmeler, Kura’ın yakılması ve Türkiye karşıtı protestolara izin verilmesi nedeniyle geçici süreyle durdurulmuş, iki ülkeye yönelik Ankara’dan sert açıklamalar gelmişti.Stoltenberg: Finlandiya ile İsveç’in, NATO’nun tam üyeleri olarak karşılanmasının zamanı geldiNATO yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında Kalın, 'atılan bazı adımların’ memnuniyet verici olduğunu kaydederken, sürecin henüz bitmediği uyarısında bulunarak, “Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için eşi görüşmemiş adımlar attığına dikkat çekerek, “Şimdi tüm müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç’i yaklaşan Vilnius’taki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeleri olarak karşılamasının zamanı gelmiştir” vurgusu yaptı.Politico: Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya ‘Henüz değil’ dediSöz konusu gelişmeler Batı medyasının da gündemindeydi. İspanya'nın başkenti Madrid'de 2022’nin Haziran ayında kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma’nın son toplantısını ABD merkezli Politico, “Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya ‘Henüz NATO yok’ dedi” şeklinde özetlerken, İsveç merkezli Expressen gazetesi ise ‘durumun İsveç için zor göründüğüne’ dikkat çekti.Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıya dair Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye’deki deprem ve seçim gündeminin bu süreçte etkin rol oynayacağı görüşünde.‘İsveç altına imza attığı mutabakat metnine uymuyor, Finlandiya örtülü hareket ediyor’İsveç’in imzalamış olduğu mutabakat metniyle ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığına dikkat çeken Karataş, “İsveç kendi hükümlülükleri açısından altına imza attığı mutabakat metnine uymuyor. Zaten kendi anayasal yapısı içerisinde uyması ve tedbir alması mümkün değil. Finlandiya ise İsveç'e göre biraz daha örtülü hareket ediyor. Sanki imzaladıkları mutabakata ‘uyuyormuş gibi’ gözüküyorlar. Ayrıca sadece Türkiye değil Macaristan da aynı şekilde onay sürecini geciktiriyor ama Macaristan'ın yakında onaylayacağına dair de bazı haberler olduğunu unutmamak lazım” şeklinde konuştu.‘Deprem ve seçim ortamında dolayı Temmuz ayına kadar herhangi bir karar alınmaz’Türkiye'deki yıkıcı deprem etkiler ve ülkenin seçim havasına girmesi nedeniyle bir sonraki zirveye kadar herhangi bir karar çıkmayacağı göründe olduğunu vurgulayan Karataş, “Bir sonraki zirve Temmuz ayında. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak olan seçimler de belirleyici olacak. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ün açıklamalarından da Türkiye'deki mevcut ortamı yakından takip ettikleri belli. Deprem ve seçim ortamında dolayı Temmuz ayına kadar herhangi bir şekilde karar alınması konusunda bir ilerleme olmaz” dedi ve ekledi:‘İktidar değişirse, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreci sonbahara kadar uzayabilir’‘Stoltenberg’ün açıklamalarında, toplantıya Çavuşoğlu yerine Kalın’ın katılmasına yönelik bir serzeniş var’9 Mart’ta gerçekleştirilen toplantının usulüne dikkat çeken Karataş şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiye-yaralarini-sarmaya-calisirken-natonun-gundemi-isvec-ve-finlandiya-yeri-ve-zamani-degil-1067125103.html

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