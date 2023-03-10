https://sputniknews.com.tr/20230310/kizilaydan-usakta-depremzedelere-acilmadigi-iddia-edilen-binayla-ilgili-iddialara-yalanlama-1068077850.html
Kızılay'dan Uşak'ta depremzedelere açılmadığı iddia edilen binayla ilgili iddialara yalanlama
Kızılay'dan Uşak'ta depremzedelere açılmadığı iddia edilen binayla ilgili iddialara yalanlama
Kızılay Genel Başkanlığı, İYİ Parti eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'ın Kemalöz Mahallesi’ndeki Kızılay’a ait boş binanın depremzedelere açılmadığı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T13:10+0300
2023-03-10T13:10+0300
2023-03-10T13:10+0300
kızılay
bina
uşak
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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İYİ Parti'nin eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Uşak’ta Kemalöz Mahallesi’nde bulunan, Kızılay’a ait bir apartmanı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, apartmanın boş olduğunu ve Kızılay’ın apartmanı depremzedelerin kullanımına açmadığını iddia etti.Konuyla ilgili olarak önce Kızılay Genel Başkanlığı, sonrasında ise Kızılay Uşak İl Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada ise binanın boş olduğu ancak kullanıma uygun olmadığı açıklandı.Binanın daha önce özel bir sağlık kurumunun kullanımında olduğunu ancak kira sürecinin bittiği ve şirketin başka bir şehre taşındığını belirtilen açıklamada şunlar yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230303/kizilaydan-cadir-satisina-iliskin-aciklama-elde-edilen-gelir-kizilay-dernegine-aktariliyor-1067772375.html
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Kızılay'dan Uşak'ta depremzedelere açılmadığı iddia edilen binayla ilgili iddialara yalanlama
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Kızılay Genel Başkanlığı, İYİ Parti eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'ın Kemalöz Mahallesi’ndeki Kızılay’a ait boş binanın depremzedelere açılmadığı yönündeki iddialarını yalanladı.
İYİ Parti'nin eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Uşak’ta Kemalöz Mahallesi’nde bulunan, Kızılay’a ait bir apartmanı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, apartmanın boş olduğunu ve Kızılay’ın apartmanı depremzedelerin kullanımına açmadığını iddia etti.
Konuyla ilgili olarak önce Kızılay Genel Başkanlığı, sonrasında ise Kızılay Uşak İl Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada ise binanın boş olduğu ancak kullanıma uygun olmadığı açıklandı.
Binanın daha önce özel bir sağlık kurumunun kullanımında olduğunu ancak kira sürecinin bittiği ve şirketin başka bir şehre taşındığını belirtilen açıklamada şunlar yer aldı:
"2010 yılından 2020 yılına kadar özel bir sağlık kurumunun kullanımında olan bahse konu bina, şu an itibarıyla boş ancak kullanıma uygun değildir. 10 yıl boyunca kirada kalan binaya, kiracı şirket tarafından boşaltılırken ciddi zararlar verildiği görülmüştür. Konu yargıya taşınmış ve dava süreci devam etmektedir. Binada bulunan daireler, uygun durumunda değildir. Binanın yeniden oturabilmesi için ise tadilata ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu tadilatların yapılabilmesi için dava sürecinin bitmesi beklenmektedir. Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar için 70 şehirde yardım faaliyeti yürüten Kızılay, Uşak’ta bulunan depremzedeler için her türlü yardıma devam etmektedir."