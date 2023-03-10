https://sputniknews.com.tr/20230310/kizilaydan-usakta-depremzedelere-acilmadigi-iddia-edilen-binayla-ilgili-iddialara-yalanlama-1068077850.html

Kızılay'dan Uşak'ta depremzedelere açılmadığı iddia edilen binayla ilgili iddialara yalanlama

Kızılay'dan Uşak'ta depremzedelere açılmadığı iddia edilen binayla ilgili iddialara yalanlama

Kızılay Genel Başkanlığı, İYİ Parti eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'ın Kemalöz Mahallesi’ndeki Kızılay’a ait boş binanın depremzedelere açılmadığı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T13:10+0300

2023-03-10T13:10+0300

2023-03-10T13:10+0300

kızılay

bina

uşak

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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İYİ Parti'nin eski Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, Uşak’ta Kemalöz Mahallesi’nde bulunan, Kızılay’a ait bir apartmanı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, apartmanın boş olduğunu ve Kızılay’ın apartmanı depremzedelerin kullanımına açmadığını iddia etti.Konuyla ilgili olarak önce Kızılay Genel Başkanlığı, sonrasında ise Kızılay Uşak İl Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada ise binanın boş olduğu ancak kullanıma uygun olmadığı açıklandı.Binanın daha önce özel bir sağlık kurumunun kullanımında olduğunu ancak kira sürecinin bittiği ve şirketin başka bir şehre taşındığını belirtilen açıklamada şunlar yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20230303/kizilaydan-cadir-satisina-iliskin-aciklama-elde-edilen-gelir-kizilay-dernegine-aktariliyor-1067772375.html

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