https://sputniknews.com.tr/20230310/kirim-lideri-aksenov-simferopoldeki-cuma-camiinin-acilisina-putini-bekliyoruz-1068092090.html

Kırım lideri Aksenov: Simferopol’deki Cuma Camii’nin açılışına Putin’i bekliyoruz

Kırım lideri Aksenov: Simferopol’deki Cuma Camii’nin açılışına Putin’i bekliyoruz

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, yapımı bu yılın sonunda bitecek Simferopol’deki Cuma Camii’nin açılışına Rusya Devlet... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T16:37+0300

2023-03-10T16:37+0300

2023-03-10T16:37+0300

dünya

kırım

cuma camii

sergey aksenov

rusya

vladimir putin

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Aksenov, Cuma Camii’nin açılışına yurtdışından kimlerin davet edileceği sorusuna “Burada sadece Vladimir Putin bekleniyor. Yurt dışından artık kimin davet edileceğine de Devlet Başkanı karar verecek” yanıtını verdi.Kırım lideri, “Her şey Devlet Başkanı’nın talimatı üzerine yapılıyor. Bir dizi büyük yatırımcı yapıma yardımcı oluyor. Caminin yapımına bütçeden para harcanmıyor. Yapımı bu yıl tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Aksenov, caminin yapımı Ukrayna yönetimi döneminde dondurulduğunu anımsattı.Cuma Camii’nin yapımı, 2017’de başlamıştı ama koronavirüs pandemisi yüzünden askıya alınmıştı. Çalışmalar geçen yıl yeniden başlatılmıştı. Ocak ayında tüm temel yapım ve montaj çalışmaları tamamlanmıştı.Projeye göre, cami iki bölümden oluşacak. İlki, 37 metrekare boyutlarına ve 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina. İkincisi de sütunlu ve şadırvanlı avlu. Caminin, her birisi 50 metre yükseklikte dört minaresi var. Caminin ana binası en az 3 bin kişi kapasitesinde.

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