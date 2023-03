Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Türkiye ile işbirliğine hazırız

Rusya Federasyonu ile ilişkileri geliştirme yönünde gerçekten harekete geçmeye isteyen Türkiye Cumhuriyeti’yle her zaman çalışmaya hazırız. Kırım ile Türkiye arasında her zaman var olan doğrudan deniz bağlarının kurulması bizim için çok önemli olacaktır. Çok eski çağlardan beri Karadeniz bölgesinde aktif ticaret vardı. Benim fikrimce bunların hepsi yeniden canlanacak. Sadece zamana ihtiyaç var, çünkü ekonomik bağlarımız giderek gelişiyor, bu nedenle Kırım ile ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere Türk ortaklarımızı her zaman iyi niyetle bekliyoruz.