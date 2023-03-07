https://sputniknews.com.tr/20230307/kirim-daimi-temsilcisi-muradov-turkiye-ile-isbirligine-haziriz-1067927003.html

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Türkiye ile işbirliğine hazırız

Kırım Daimi Temsilcisi Muradov: Türkiye ile işbirliğine hazırız

Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, yaptırımlara karşı sabırlı yaklaştıklarını belirterek, "Avrupa için ekonomik bir darbe vurabiliriz" dedi. Muradov... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T11:32+0300

2023-03-07T11:32+0300

2023-03-07T11:35+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

georgiy muradov

kırım

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Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi ve Kırım Başbakan Yardımcısı Georgiy Muradov, Türkiye ve Rusya'nın çok fazla ortak çıkarının olduğunu belirtti.Aydınlık'a konuşan Muradov, ayrıca Karadeniz’deki NATO tehlikesine de dikkat çekti.Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Muradov, “Kırım ile ilişkileri geliştirme konusunda bir anlayış ve istek varsa, Kırım toprakları da böyle bir işbirliğine hazırdır” ifadelerini kullandı. Muradov, Ukrayna’daki darbe sonrası Kırım halkının Rusya’nın bir parçası olmak istediğini ve bu yönde bir anayasal seçim yaptığını da belirtti.Bu kritik zamanda tüm dost devletler ve komşu olan devletlerle ilişkilerini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Muradov, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu söyledi.“Türkiye ile olan bağlara değer veriyoruz” diyen Muradov, Türklerin bölgeye gelerek Kırım’ın ne kadar hızlı şekilde geliştiğini görebileceklerini vurguladı.Kırım’ın Ruslar için kutsal bir toprak olduğunu belirten Muradov, “Kırım, Rus prensi Vladimir'in vaftizinin yapıldığı ve Rus halkı olarak ulusal kimliğimizi aldığımız yerdir” diye konuştu.Muradov, şöyle devam etti:'NATO, Kırım'ı deniz üssü yapmayı planlıyordu'Türkiye ile Kırım arasındaki deniz bağlantısı'Batı'ya inanılmaz bir darbe indirebiliriz''Kırım Rusya'ya bağlandıktan sonra camiler resmiyet kazandı''Türkiye ile çok fazla ortak çıkarımız var''Türkiye, Rusya'nın girişinin Kırım olduğunu anlamalı'

https://sputniknews.com.tr/20230203/bati-medyasi-abd-rusya-ile-ticaret-konusunda-turkiye-ve-baeye-baski-yapiyor-1066544643.html

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