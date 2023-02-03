https://sputniknews.com.tr/20230203/bati-medyasi-abd-rusya-ile-ticaret-konusunda-turkiye-ve-baeye-baski-yapiyor-1066544643.html
Batı medyası: ABD, Rusya ile ticaret konusunda Türkiye ve BAE’ye baskı yapıyor
Batı medyası: ABD, Rusya ile ticaret konusunda Türkiye ve BAE’ye baskı yapıyor
ABD’nin Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyma ve Ukrayna’daki eylemlerini sürdürmeye yardımcı olduğu iddia edilen... 03.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
2023-02-03T19:24+0300
dünya
abd
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
türkiye
rusya
yaptırım
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Bloomberg’in yazısında, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson’ın Türkiyeli yetkililerle görüşerek ABD yapımı dahil malların Rusya’ya giderek artan ihracatını değerlendirdiği ifade edildi. Dergiye konuşan bir kaynak, Türkiye’nin 2022 Mart-Ekim döneminde Rusya’ya 800 milyon dolar değerinde mal sağladığını, bunların içinde 300 milyon dolar değerinde makinelerin ve 80 milyon dolar değerinde elektronik eşyaların olduğu belirtildi.Nelson’un, Ankara’yı Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara uymaya ikna etmek için bu yıl içinde Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü ABD’li yetkili olduğu kaydedildi. Kaynak, birkaç Avrupa Birliği ve ABD temsilcisinin daha önümüzdeki haftalarda Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi. Kaynak, yaptırım ve ihracat kontrolüne tabi Rus gemilerin Türk limanlarına uğramaya devam etmesin de Batılı müttefikleri tedirgin ettiğini belirtti.Nelson’un Ocak sonunda BAE temsilcileriyle de görüştüğünü yazan Bloomberg, görüşmelerde Rusya’ya uygulanan yaptırımların ele alındığını bildirdi. Beyaz Saray’ın görüşüne göre BAE, Rusya ile mali bağlarını güçlendiriyor. Bu da Rusya’ya yönelik uluslararası izolasyonu engelliyor. Haberde, ABD Hazine Bakanlığı’nın dün ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, tarafların 'yasadışı finans ve diğer bölgesel konularda koordinasyona' odaklama kararı aldığı ifade edildi.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, rusya, yaptırım
abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, rusya, yaptırım
Batı medyası: ABD, Rusya ile ticaret konusunda Türkiye ve BAE’ye baskı yapıyor
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ABD’nin Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE), Rusya’ya uygulanan yaptırımlara uyma ve Ukrayna’daki eylemlerini sürdürmeye yardımcı olduğu iddia edilen ve kısıtlamalar uygulanan malların Rusya’ya ihracatını durdurma çağrısında bulunduğu belirtildi.
Bloomberg
’in yazısında, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson’ın
Türkiyeli yetkililerle görüşerek ABD yapımı dahil malların Rusya’ya giderek artan ihracatını değerlendirdiği ifade edildi. Dergiye konuşan bir kaynak, Türkiye’nin 2022 Mart-Ekim döneminde Rusya’ya 800 milyon dolar değerinde mal sağladığını, bunların içinde 300 milyon dolar değerinde makinelerin ve 80 milyon dolar değerinde elektronik eşyaların olduğu belirtildi.
Nelson’un, Ankara’yı Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara uymaya ikna etmek için bu yıl içinde Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü ABD’li yetkili olduğu kaydedildi. Kaynak, birkaç Avrupa Birliği ve ABD temsilcisinin daha önümüzdeki haftalarda Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi. Kaynak, yaptırım ve ihracat kontrolüne tabi Rus gemilerin Türk limanlarına uğramaya devam etmesin de Batılı müttefikleri tedirgin ettiğini belirtti.
Nelson’un Ocak sonunda BAE temsilcileriyle de görüştüğünü yazan Bloomberg, görüşmelerde Rusya’ya uygulanan yaptırımların ele alındığını bildirdi. Beyaz Saray’ın görüşüne göre BAE, Rusya ile mali bağlarını güçlendiriyor. Bu da Rusya’ya yönelik uluslararası izolasyonu engelliyor. Haberde, ABD Hazine Bakanlığı’nın dün ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, tarafların 'yasadışı finans ve diğer bölgesel konularda koordinasyona' odaklama kararı aldığı ifade edildi.