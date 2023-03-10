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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/haluk-levent-depremde-ailesini-kaybeden-genci-ise-aldi-1068094060.html
Haluk Levent depremde ailesini kaybeden genci işe aldı
Haluk Levent depremde ailesini kaybeden genci işe aldı
Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir genci yardımcısı olarak işe aldığını duyurarak, "Ahbap'ta 2 depremzede kardeşimize istihdam sağlayacağız. Tüm... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:17+0300
2023-03-10T17:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
istihdam
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. AHBAP Derneği ile afet bölgelerine yardım götüren şarkıcı Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden Cemil Yurtseven’i yardımcısı olarak işe aldığını duyurdu.Yurtseven’le fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak kurumlara istihdam konusunda çağrı yapan Haluk Levent, "Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. Ahbap'ta da 2 depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/haluk-levent-depremde-ebeveyn-kaybi-yasayan-universiteli-genclerimize-aylik-5-bin-tl-burs-verecegiz-1067688221.html
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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), iş, istihdam
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), iş, istihdam

Haluk Levent depremde ailesini kaybeden genci işe aldı

17:17 10.03.2023 (güncellendi: 17:23 10.03.2023)
© Twitter / Haluk LeventCemil Yurtseven ve Haluk Levent
Cemil Yurtseven ve Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Twitter / Haluk Levent
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Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir genci yardımcısı olarak işe aldığını duyurarak, "Ahbap'ta 2 depremzede kardeşimize istihdam sağlayacağız. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır" dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilde ağır yıkımlara neden oldu. AHBAP Derneği ile afet bölgelerine yardım götüren şarkıcı Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden Cemil Yurtseven’i yardımcısı olarak işe aldığını duyurdu.
Yurtseven’le fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak kurumlara istihdam konusunda çağrı yapan Haluk Levent, "Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. Ahbap'ta da 2 depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi" ifadelerini kullandı.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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