https://sputniknews.com.tr/20230302/haluk-levent-depremde-ebeveyn-kaybi-yasayan-universiteli-genclerimize-aylik-5-bin-tl-burs-verecegiz-1067688221.html

Haluk Levent: Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversiteli gençlerimize aylık 5 bin TL burs vereceğiz

Haluk Levent: Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversiteli gençlerimize aylık 5 bin TL burs vereceğiz

Yardım derneği Ahbap'ın kurucusu ve ses sanatçısı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden üniversite öğrencilerine burs... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T01:53+0300

2023-03-02T01:53+0300

2023-03-02T01:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

deprem

burs

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051392263_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7c0aceba15c7fc454627b27628265d2b.jpg

Ahbap derneği olarak aldıkları yeni kararı sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Levent, şu ifadeleri kullandı: “Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır.”

https://sputniknews.com.tr/20230228/haluk-levent-ilk-denetim-raporunu-24-martta-aciklayacagiz-1067613163.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), deprem, burs, öğrenci