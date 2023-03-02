https://sputniknews.com.tr/20230302/haluk-levent-depremde-ebeveyn-kaybi-yasayan-universiteli-genclerimize-aylik-5-bin-tl-burs-verecegiz-1067688221.html
Haluk Levent: Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversiteli gençlerimize aylık 5 bin TL burs vereceğiz
Haluk Levent: Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversiteli gençlerimize aylık 5 bin TL burs vereceğiz
Yardım derneği Ahbap'ın kurucusu ve ses sanatçısı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden üniversite öğrencilerine burs... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T01:53+0300
2023-03-02T01:53+0300
2023-03-02T01:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
deprem
burs
öğrenci
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Ahbap derneği olarak aldıkları yeni kararı sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Levent, şu ifadeleri kullandı: “Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır.”
https://sputniknews.com.tr/20230228/haluk-levent-ilk-denetim-raporunu-24-martta-aciklayacagiz-1067613163.html
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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), deprem, burs, öğrenci
haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), deprem, burs, öğrenci
Haluk Levent: Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversiteli gençlerimize aylık 5 bin TL burs vereceğiz
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Yardım derneği Ahbap'ın kurucusu ve ses sanatçısı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden üniversite öğrencilerine burs vereceklerini açıkladı.
Ahbap derneği olarak aldıkları yeni kararı sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yaptığı paylaşımda Levent, şu ifadeleri kullandı:
“Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır.”