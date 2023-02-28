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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/haluk-levent-ilk-denetim-raporunu-24-martta-aciklayacagiz-1067613163.html
Haluk Levent: İlk denetim raporunu 24 Mart’ta açıklayacağız
Haluk Levent: İlk denetim raporunu 24 Mart’ta açıklayacağız
AHBAP kurucusu ve başkanı müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk denetim raporunun 24 Mart 2023'te açıklanacağını duyurdu. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T18:40+0300
2023-02-28T18:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
haluk levent
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Haluk Levent, sosyal medya hesabından AHBAP'a yapılan deprem yardımlarının nereye harcandığını denetleyecek bağımsız yerli kuruluşu TÜRMOB'un 24 günlük ek süre istediğini açıkladı. Levent, "Son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan TÜRMOB bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz di mi dostlar?" dedi.Levent'in paylaşımları şöyle:Bugün 28 Şubat. Bugün yayınlayacağımız alımların en merak edilenleri; Konteyner (2 oda , tuvalet , banyo , mutfak) ortalama 65 bin 700 bin + KDV (3,600 adet) Kızılay'dan alınan kışlık izalosyonlu çadır ise 19 bin 150+ KDV olduğunu dün Fox TV'de açıklamıştım zaten. Fakat son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan TÜRMOB bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz di mi dostlar? Bu konuda sizde kredim vardır diye düşünüyorum Yani ilk denetim raporumuz 24 Mart 2023'te açıklanacak.Bizlerden hesap isteyen 'ne yaptın açıklasanaaaa' diyen Twitter’daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart’ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart’ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum. Ve ben Haluk Levent olarak bu kadar açıklamaya yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar Ahbap Derneği Yönetim Kurulu tarafından @ahbap hesabından yapılacaktır.Ben sahada işimin başında olacağım."
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haluk levent
haluk levent

Haluk Levent: İlk denetim raporunu 24 Mart’ta açıklayacağız

18:40 28.02.2023
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© AA
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AHBAP kurucusu ve başkanı müzisyen Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk denetim raporunun 24 Mart 2023'te açıklanacağını duyurdu.
Haluk Levent, sosyal medya hesabından AHBAP'a yapılan deprem yardımlarının nereye harcandığını denetleyecek bağımsız yerli kuruluşu TÜRMOB'un 24 günlük ek süre istediğini açıkladı.
Levent, "Son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan TÜRMOB bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz di mi dostlar?" dedi.
Levent'in paylaşımları şöyle:
Bugün 28 Şubat. Bugün yayınlayacağımız alımların en merak edilenleri; Konteyner (2 oda , tuvalet , banyo , mutfak) ortalama 65 bin 700 bin + KDV (3,600 adet) Kızılay'dan alınan kışlık izalosyonlu çadır ise 19 bin 150+ KDV olduğunu dün Fox TV'de açıklamıştım zaten. Fakat son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan TÜRMOB bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz di mi dostlar? Bu konuda sizde kredim vardır diye düşünüyorum Yani ilk denetim raporumuz 24 Mart 2023'te açıklanacak.
Bizlerden hesap isteyen 'ne yaptın açıklasanaaaa' diyen Twitter’daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart’ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart’ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum. Ve ben Haluk Levent olarak bu kadar açıklamaya yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar Ahbap Derneği Yönetim Kurulu tarafından @ahbap hesabından yapılacaktır.
Ben sahada işimin başında olacağım."
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