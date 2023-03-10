https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-hafriyati-yol-ve-kaldirim-yapiminda-kullanilacak-1068073886.html

Deprem hafriyatı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak

Deprem hafriyatı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yıkımlar nedeniyle ortaya çıkan hafriyat, hasar görmüş yolların tamiri ile kaldırım ve yürüyüş yollarının... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T11:48+0300

2023-03-10T11:48+0300

2023-03-10T11:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hafriyat

kaldırım

yol

enkaz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan hasar tespit çalışmalarında 8 Mart itibarıyla 1 milyon 728 bin bina incelendi, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.Bu kapsamda yıkılan binalarda enkaz kaldırma, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olanlarda ise yıkım işlemleri kontrollü olarak yürütülüyor.Özellikle yıkılan binaların enkazı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde önlemler alınarak kaldırılıyor.Kamyonlara yüklenen hafriyat, enkaz döküm sahalarına boşaltılıyor.Yıkım ve döküm sahasında arazözlerle sürekli sulama yapılıyor. Bakanlıkça sahada bulunan mobil çevre laboratuvarlarında da enkazdan alınan numuneler üzerinde asbest ölçümleri gerçekleştiriliyor.47 enkaz döküm sahası oluşturulduBakanlıkça bu çerçevede 11 ilde 47 ayrı noktada enkaz döküm sahası oluşturuldu.Burada, toplanan hafriyat, çevreye zarar vermeyecek şekilde işleme tabi tutuluyor. Tüm sahalara yerleştirilen konkasörler aracılığıyla büyük taşlar parçalanıp, küçültülerek geri dönüşümde kullanılabilir hale getiriliyor.Hafriyattan çıkan geri dönüşen malzemelerin deprem bölgelerinde hasar görmüş yolların tamir edilmesinde, kalan beton, tuğla gibi atıkların da kaldırım ile yürüyüş yollarının yapımında kullanılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-enkaz-tasiyan-hafriyat-kamyonlari-metrelerce-kuyruk-olusturdu-1067427918.html

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hafriyat, kaldırım, yol, enkaz