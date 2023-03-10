Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/deprem-hafriyati-yol-ve-kaldirim-yapiminda-kullanilacak-1068073886.html
Deprem hafriyatı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Deprem hafriyatı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yıkımlar nedeniyle ortaya çıkan hafriyat, hasar görmüş yolların tamiri ile kaldırım ve yürüyüş yollarının... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T11:48+0300
2023-03-10T11:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hafriyat
kaldırım
yol
enkaz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan hasar tespit çalışmalarında 8 Mart itibarıyla 1 milyon 728 bin bina incelendi, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.Bu kapsamda yıkılan binalarda enkaz kaldırma, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olanlarda ise yıkım işlemleri kontrollü olarak yürütülüyor.Özellikle yıkılan binaların enkazı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde önlemler alınarak kaldırılıyor.Kamyonlara yüklenen hafriyat, enkaz döküm sahalarına boşaltılıyor.Yıkım ve döküm sahasında arazözlerle sürekli sulama yapılıyor. Bakanlıkça sahada bulunan mobil çevre laboratuvarlarında da enkazdan alınan numuneler üzerinde asbest ölçümleri gerçekleştiriliyor.47 enkaz döküm sahası oluşturulduBakanlıkça bu çerçevede 11 ilde 47 ayrı noktada enkaz döküm sahası oluşturuldu.Burada, toplanan hafriyat, çevreye zarar vermeyecek şekilde işleme tabi tutuluyor. Tüm sahalara yerleştirilen konkasörler aracılığıyla büyük taşlar parçalanıp, küçültülerek geri dönüşümde kullanılabilir hale getiriliyor.Hafriyattan çıkan geri dönüşen malzemelerin deprem bölgelerinde hasar görmüş yolların tamir edilmesinde, kalan beton, tuğla gibi atıkların da kaldırım ile yürüyüş yollarının yapımında kullanılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-enkaz-tasiyan-hafriyat-kamyonlari-metrelerce-kuyruk-olusturdu-1067427918.html
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hafriyat, kaldırım, yol, enkaz
hafriyat, kaldırım, yol, enkaz

Deprem hafriyatı yol ve kaldırım yapımında kullanılacak

11:48 10.03.2023 (güncellendi: 11:49 10.03.2023)
deprem, enkaz kaldırma
deprem, enkaz kaldırma - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yıkımlar nedeniyle ortaya çıkan hafriyat, hasar görmüş yolların tamiri ile kaldırım ve yürüyüş yollarının yapımında kullanılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremlerden etkilenen 11 ilde yapılan hasar tespit çalışmalarında 8 Mart itibarıyla 1 milyon 728 bin bina incelendi, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda yıkılan binalarda enkaz kaldırma, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olanlarda ise yıkım işlemleri kontrollü olarak yürütülüyor.
Özellikle yıkılan binaların enkazı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde önlemler alınarak kaldırılıyor.
Kamyonlara yüklenen hafriyat, enkaz döküm sahalarına boşaltılıyor.
Yıkım ve döküm sahasında arazözlerle sürekli sulama yapılıyor. Bakanlıkça sahada bulunan mobil çevre laboratuvarlarında da enkazdan alınan numuneler üzerinde asbest ölçümleri gerçekleştiriliyor.

47 enkaz döküm sahası oluşturuldu

Bakanlıkça bu çerçevede 11 ilde 47 ayrı noktada enkaz döküm sahası oluşturuldu.
Burada, toplanan hafriyat, çevreye zarar vermeyecek şekilde işleme tabi tutuluyor. Tüm sahalara yerleştirilen konkasörler aracılığıyla büyük taşlar parçalanıp, küçültülerek geri dönüşümde kullanılabilir hale getiriliyor.
Hafriyattan çıkan geri dönüşen malzemelerin deprem bölgelerinde hasar görmüş yolların tamir edilmesinde, kalan beton, tuğla gibi atıkların da kaldırım ile yürüyüş yollarının yapımında kullanılması planlanıyor.
Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
23 Şubat, 18:13
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