https://sputniknews.com.tr/20230223/antakyada-enkaz-tasiyan-hafriyat-kamyonlari-metrelerce-kuyruk-olusturdu-1067427918.html
Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan yüzlerce hafriyat kamyonu yükledikleri molozları şehrin başka noktasına... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T18:13+0300
2023-02-23T18:13+0300
2023-02-24T10:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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antakya
hatay
türkiye
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Antakya’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışması biten binalara giren kamyonlar, enkaz kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyor.Hafriyat kamyonları her gün moloz yığınlarını enkaz alanına dökmek için iki nokta arasında mekik dokuyor.
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Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
2023-02-23T18:13+0300
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PT0M15S
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video, antakya, hatay, türkiye, видео
video, antakya, hatay, türkiye, видео
Antakya’da enkaz taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu
18:13 23.02.2023 (güncellendi: 10:15 24.02.2023) Abone ol
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan yüzlerce hafriyat kamyonu yükledikleri molozları şehrin başka noktasına taşırken uzun kuyruklar oluşturdu.
Antakya’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kurtarma çalışması biten binalara giren kamyonlar, enkaz kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyor.
Hafriyat kamyonları her gün moloz yığınlarını enkaz alanına dökmek için iki nokta arasında mekik dokuyor.