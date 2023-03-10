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Berlin'de kadınlar yüzme havuzlarına üstsüz girebilecek
Berlin'de kadınlar yüzme havuzlarına üstsüz girebilecek
Almanya'nın başkenti Berlin'de kadınların halka açık yüzme havuzlarına üstsüz girmelerine izin verildi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
üstsüz
havuz
kadınlar
berlin
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Almanya'da Berlin eyalet hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, kentte kadınlar artık halka açık yüzme havuzlarında üstsüz yüzebilecek.Karar, başkentteki bir yüzme havuzuna üstsüz girmesine izin verilmeyen bir kadının kendisine ayrımcılık yapıldığı yönündeki şikayetinin ardından alındı.Berlin Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatosu, kadının eşit muamele için senatonun ombudsmanlık bürosuna başvurduğunu ve erkekler gibi kadınların da üstsüz yüzebilmelerini talep ettiğini duyurdu.Senato, şikayete ve ombudsmanın davaya müdahil olmasıyla beraber halka açık havuzlarını işleten Berliner Baederbetriebe'nin kıyafet yönetmeliğini değiştirmeye karar verdi.Ombudsman Doris Liebscher, yaptığı açıklamada "Ombudsmanlık, Baederbetriebe'nin kararını memnuniyetle karşılıyor, zira bu karar erkek, kadın veya eşcinsel tüm Berlinliler için eşit haklar tesis ediyor ve aynı zamanda Baederbetriebe personeli için yasal netlik sağlıyor" dedi.Liebscher, "Şimdi önemli olan, yönetmeliğin tutarlı bir şekilde uygulanması ve daha fazla sınır dışı ya da ev hapsi kararı alınmaması" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230119/meta-meme-uclarina-uygulanan-sansuru-kaldirabilir-karar-sadece-trans-ve-nonbinaryleri-kapsiyor-1065918383.html
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üstsüz, havuz, kadınlar, berlin, almanya
üstsüz, havuz, kadınlar, berlin, almanya

Berlin'de kadınlar yüzme havuzlarına üstsüz girebilecek

09:55 10.03.2023 (güncellendi: 09:56 10.03.2023)
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTEAlmanya - havuz - yüzme
Almanya - havuz - yüzme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / JULIAN STRATENSCHULTE
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Almanya'nın başkenti Berlin'de kadınların halka açık yüzme havuzlarına üstsüz girmelerine izin verildi.
Almanya'da Berlin eyalet hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, kentte kadınlar artık halka açık yüzme havuzlarında üstsüz yüzebilecek.
Karar, başkentteki bir yüzme havuzuna üstsüz girmesine izin verilmeyen bir kadının kendisine ayrımcılık yapıldığı yönündeki şikayetinin ardından alındı.
Berlin Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatosu, kadının eşit muamele için senatonun ombudsmanlık bürosuna başvurduğunu ve erkekler gibi kadınların da üstsüz yüzebilmelerini talep ettiğini duyurdu.
Senato, şikayete ve ombudsmanın davaya müdahil olmasıyla beraber halka açık havuzlarını işleten Berliner Baederbetriebe'nin kıyafet yönetmeliğini değiştirmeye karar verdi.
Ombudsman Doris Liebscher, yaptığı açıklamada "Ombudsmanlık, Baederbetriebe'nin kararını memnuniyetle karşılıyor, zira bu karar erkek, kadın veya eşcinsel tüm Berlinliler için eşit haklar tesis ediyor ve aynı zamanda Baederbetriebe personeli için yasal netlik sağlıyor" dedi.
Liebscher, "Şimdi önemli olan, yönetmeliğin tutarlı bir şekilde uygulanması ve daha fazla sınır dışı ya da ev hapsi kararı alınmaması" diye ekledi.
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