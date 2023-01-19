https://sputniknews.com.tr/20230119/meta-meme-uclarina-uygulanan-sansuru-kaldirabilir-karar-sadece-trans-ve-nonbinaryleri-kapsiyor-1065918383.html

Meta, meme uçlarına sansürü kaldırabilir: Karar sadece trans ve nonbinary bireyleri kapsıyor

Meta, meme uçlarına sansürü kaldırabilir: Karar sadece trans ve nonbinary bireyleri kapsıyor

Meta, insan hakları bağlamında, Facebook ve Instagram’ın transseksüel veya nonbinary bireylerin meme uçlarının görüldüğü fotoğraflarına izin verebilir. Fakat... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T13:36+0300

2023-01-19T13:36+0300

2023-01-19T14:15+0300

yaşam

lgbti

kadın

trans

meme

meta

facebook

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065649938_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_89a74c3c1bc5ee519780a8cc4cc98f69.jpg

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in 'Yüksek Mahkeme'si olarak nitelendirdiği bağımsız uzmanların bulunduğu gözetim kurulu, salı günü yaptığı açıklamada, şirketin yetişkinlere yönelik çıplaklık politikalarında değişikliğe gidilmesi gerektiği yönünde tavsiye verdi. Şirketin 'Uluslararası insan hakları standartlarına saygılı net kriterlerle yönetilebilmesi için değiştirilmesi gerektiği' belirtilen karar, ABD'li transseksüel ve nonbinary (ikili cinsiyete dahil olmayan) çiftin paylaştığı fotoğrafın sansürlenmesinin ardından geldi. ABD'li transseksüel ve non-binary çiftin elleriyle meme uçlarını kapatarak üstsüz poz verdiği gönderi, bazı kullanıcıların şikayeti üzerine yapay zeka tarafından incelenmesinin ardından sansürlenmişti. Sansürlenmesinin ardından karara itiraz eden çiftin fotoğrafları ise daha sonra geri yüklendi. Karar doğuştan kadın olanları kapsamıyorİkili cinsiyete sahip olmadığını belirten kişiler kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlıyorlar. Meta'nın gözetim kurulu, kuralların interseks, nonbinary ve trans bireyler için belirsiz olduğunu çünkü politikaların erkek ve kadın bedenleri arasındaki bir ayrıma göre belirlendiğini ifade etti. Mevcut politikaların platformun kapsayıcılığına zarar verdiğini belirten kurul, doğuştan gelen cinsiyeti kadın olan kullanıcıların meme uçlarının görüldüğü bir gönderi paylaştığı takdirde, fotoğrafın yine de kaldırılacağını belirtti. Kararın ardından "Platformlarımızı herkes için daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz" diyen Meta yönetimi, "Gözetim Kurulu’nun kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili NY Post'a değerlendirmelerde bulunan trans avukat Michel R. Huff, alınan yeni kararın heteroseksüel kadınları kapsamamasını eleştirdi.Hakları gözetirken eşit davranılması gerektiğini belirten Huff, "Kadınların memeleri cinselleştirildi. Ancak memeler seks objesi değildir. Memelerin asıl amacı çocukları beslemek" dedi.Şirket geçmişte 'çocuğunu emziren kadın' dahil birçok görüntüyü sansürlemişti. Meta'nın bugüne kadar kadınların meme uçlarına uyguladığı sansüre karşı bir grup kadın, on yılı aşkın süredir 'Meme uçlarına özgürlük' kampanyası yürütüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lgbti, kadın, trans, meme, meta, facebook, instagram