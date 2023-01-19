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https://sputniknews.com.tr/20230119/meta-meme-uclarina-uygulanan-sansuru-kaldirabilir-karar-sadece-trans-ve-nonbinaryleri-kapsiyor-1065918383.html
Meta, meme uçlarına sansürü kaldırabilir: Karar sadece trans ve nonbinary bireyleri kapsıyor
Meta, meme uçlarına sansürü kaldırabilir: Karar sadece trans ve nonbinary bireyleri kapsıyor
Meta, insan hakları bağlamında, Facebook ve Instagram’ın transseksüel veya nonbinary bireylerin meme uçlarının görüldüğü fotoğraflarına izin verebilir. Fakat... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T13:36+0300
2023-01-19T14:15+0300
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Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in 'Yüksek Mahkeme'si olarak nitelendirdiği bağımsız uzmanların bulunduğu gözetim kurulu, salı günü yaptığı açıklamada, şirketin yetişkinlere yönelik çıplaklık politikalarında değişikliğe gidilmesi gerektiği yönünde tavsiye verdi. Şirketin 'Uluslararası insan hakları standartlarına saygılı net kriterlerle yönetilebilmesi için değiştirilmesi gerektiği' belirtilen karar, ABD'li transseksüel ve nonbinary (ikili cinsiyete dahil olmayan) çiftin paylaştığı fotoğrafın sansürlenmesinin ardından geldi. ABD'li transseksüel ve non-binary çiftin elleriyle meme uçlarını kapatarak üstsüz poz verdiği gönderi, bazı kullanıcıların şikayeti üzerine yapay zeka tarafından incelenmesinin ardından sansürlenmişti. Sansürlenmesinin ardından karara itiraz eden çiftin fotoğrafları ise daha sonra geri yüklendi. Karar doğuştan kadın olanları kapsamıyorİkili cinsiyete sahip olmadığını belirten kişiler kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlıyorlar. Meta'nın gözetim kurulu, kuralların interseks, nonbinary ve trans bireyler için belirsiz olduğunu çünkü politikaların erkek ve kadın bedenleri arasındaki bir ayrıma göre belirlendiğini ifade etti. Mevcut politikaların platformun kapsayıcılığına zarar verdiğini belirten kurul, doğuştan gelen cinsiyeti kadın olan kullanıcıların meme uçlarının görüldüğü bir gönderi paylaştığı takdirde, fotoğrafın yine de kaldırılacağını belirtti. Kararın ardından "Platformlarımızı herkes için daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz" diyen Meta yönetimi, "Gözetim Kurulu’nun kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili NY Post'a değerlendirmelerde bulunan trans avukat Michel R. Huff, alınan yeni kararın heteroseksüel kadınları kapsamamasını eleştirdi.Hakları gözetirken eşit davranılması gerektiğini belirten Huff, "Kadınların memeleri cinselleştirildi. Ancak memeler seks objesi değildir. Memelerin asıl amacı çocukları beslemek" dedi.Şirket geçmişte 'çocuğunu emziren kadın' dahil birçok görüntüyü sansürlemişti. Meta'nın bugüne kadar kadınların meme uçlarına uyguladığı sansüre karşı bir grup kadın, on yılı aşkın süredir 'Meme uçlarına özgürlük' kampanyası yürütüyor.
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lgbti, kadın, trans, meme, meta, facebook, instagram
lgbti, kadın, trans, meme, meta, facebook, instagram

Meta, meme uçlarına sansürü kaldırabilir: Karar sadece trans ve nonbinary bireyleri kapsıyor

13:36 19.01.2023 (güncellendi: 14:15 19.01.2023)
© AFP 2023 / JURE MAKOVECSlovenya'nın başkenti Ljubljana'da LGBTİ Onur Yürüyüşü, 2016
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da LGBTİ Onur Yürüyüşü, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / JURE MAKOVEC
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Meta, insan hakları bağlamında, Facebook ve Instagram’ın transseksüel veya nonbinary bireylerin meme uçlarının görüldüğü fotoğraflarına izin verebilir. Fakat doğuştan gelen cinsiyeti kadın olanların meme uçlarını gösteren gönderiler sansürlenmeye devam edecek.
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in 'Yüksek Mahkeme'si olarak nitelendirdiği bağımsız uzmanların bulunduğu gözetim kurulu, salı günü yaptığı açıklamada, şirketin yetişkinlere yönelik çıplaklık politikalarında değişikliğe gidilmesi gerektiği yönünde tavsiye verdi.

Şirketin 'Uluslararası insan hakları standartlarına saygılı net kriterlerle yönetilebilmesi için değiştirilmesi gerektiği' belirtilen karar, ABD'li transseksüel ve nonbinary (ikili cinsiyete dahil olmayan) çiftin paylaştığı fotoğrafın sansürlenmesinin ardından geldi.

ABD'li transseksüel ve non-binary çiftin elleriyle meme uçlarını kapatarak üstsüz poz verdiği gönderi, bazı kullanıcıların şikayeti üzerine yapay zeka tarafından incelenmesinin ardından sansürlenmişti. Sansürlenmesinin ardından karara itiraz eden çiftin fotoğrafları ise daha sonra geri yüklendi.

Karar doğuştan kadın olanları kapsamıyor

İkili cinsiyete sahip olmadığını belirten kişiler kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlıyorlar. Meta'nın gözetim kurulu, kuralların interseks, nonbinary ve trans bireyler için belirsiz olduğunu çünkü politikaların erkek ve kadın bedenleri arasındaki bir ayrıma göre belirlendiğini ifade etti.

Mevcut politikaların platformun kapsayıcılığına zarar verdiğini belirten kurul, doğuştan gelen cinsiyeti kadın olan kullanıcıların meme uçlarının görüldüğü bir gönderi paylaştığı takdirde, fotoğrafın yine de kaldırılacağını belirtti.

Kararın ardından "Platformlarımızı herkes için daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz" diyen Meta yönetimi, "Gözetim Kurulu’nun kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili NY Post'a değerlendirmelerde bulunan trans avukat Michel R. Huff, alınan yeni kararın heteroseksüel kadınları kapsamamasını eleştirdi.
Hakları gözetirken eşit davranılması gerektiğini belirten Huff, "Kadınların memeleri cinselleştirildi. Ancak memeler seks objesi değildir. Memelerin asıl amacı çocukları beslemek" dedi.

Şirket geçmişte 'çocuğunu emziren kadın' dahil birçok görüntüyü sansürlemişti.

Meta'nın bugüne kadar kadınların meme uçlarına uyguladığı sansüre karşı bir grup kadın, on yılı aşkın süredir 'Meme uçlarına özgürlük' kampanyası yürütüyor.
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