https://sputniknews.com.tr/20230310/ak-partili-aydemirden-altili-masaya-hdp-ile-ortakliginizi-hangi-gun-asikar-edeceksiniz-1068061761.html

AK Partili Aydemir'den Altılı Masa'ya: HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikar edeceksiniz

AK Partili Aydemir'den Altılı Masa'ya: HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikar edeceksiniz

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cezaevinden altılı masaya ayar verdiğini söyleyerek, "HDP ile... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T01:29+0300

2023-03-10T01:29+0300

2023-03-10T01:32+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

ibrahim aydemir

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

özgür demirtaş

selahattin demirtaş

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Altılı Masa'nın, seçime iki aylık süre kalmasına rağmen daha önce dillendirdiklerinin tam tersini yapmaya başladığını savundu.Altılı masa'daki liderlerin, "bir partinin genel başkanının, cumhurbaşkanı adayı olamayacağı" açıklamalarını hatırlatan Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben cumhurbaşkanı adayı oldum, o zaman partinin genel başkanlığından istifa ediyorum" demediğini belirtti.İbrahim Aydemir, Altılı Masa'daki 5 liderin, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının söylendiğini anımsatarak, "Onlar genel başkanlıktan istifa edecekler mi? Hani bunlar parlamenter sistemi savunuyorlardı? Bunu hep aldatma zemininde yaptılar ve bu durum aşikar oldu" diye konuştu.Altılı Masa'daki parti liderlerinin, "Biz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız için milletvekili adayı olmayacağız" dediklerine de değinen Aydemir, "Hakikat şu, bunlar kendi partilerinden aday olsalar, milletvekili seçilemeyecekler. Bunu kamufle edebilmek amacıyla 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız için milletvekili adayı olamıyoruz' diyorlar. Onlara bir çağrıda bulunuyorum, milletvekili adayı olun da boyunuzun ölçüsünü alın. CHP'nin listelerinden aday olursanız yarın 'CHP'nin milletvekili adayı' diye tarif göreceğinizden de korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Kendinize böyle bir yol buldunuz. Ucuz siyaset, yaptıkları bu" ifadesini kullandı.Aydemir, "Altılı Masa'yı HDP'nin şekillendirdiğini" savunarak, "Selahattin Demirtaş, hapishaneden bunlara mektupla ayar veriyor. Demirtaş, tıpkı Fatma Kurtulan'ın daha önce İYİ Parti Grup Başkanvekiline verdiği ayar gibi mektupla Meral Akşener'e ayar veriyor. İYİ Partililer, Demirtaş'ın bu söylemlerine, taleplerine ne diyorsunuz? HDP ile ortaklığınızı hangi gün aşikar edeceksiniz? HDP böyle bir beklenti içerisinde" değerlendirmesinde bulundu.CHP'nin, HDP ile ne zaman görüşeceğinin merak edildiğine dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230308/demirtastan-aksenere-bizi-yine-terorle-mucadele-masasina-mi-yonlendirmeyi-dusunuyorsunuz-1067995262.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), ibrahim aydemir, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, özgür demirtaş, selahattin demirtaş