Ahmet Nur Çebi: TFF'nin tutumu acele ve yanlış bir karardır

TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor’un ligden çekilmesinin ardından aldığı puanlama sistemini eleştiren Ahmet Nur Çebi, “TFF’nin tutumu acele ve yanlış bir... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü, deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgeye okullar yapılması amacıyla 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasını başlattı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz. Umarım devamını muhteşem şekilde tamamlayacağız" dedi.Kulübün mülklerinin değerlendirilmesi ve Galatasaray’ın ekonomik atılımlarına benzer projelerin varlığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Ahmet Nur Çebi, "Her futbol kulübünün bildiğiniz gibi kendine ait mal varlığı oluyor. Bizim de bu tarz projelerimiz tabii ki var. Bizim tüzüğümüz gereği kulübün varlıklarını satamazsınız. Özellikle Fulya’daki tesis bizim için oldukça değerli ama satılamaz. Elimizdeki mülkler Beşiktaşlı çocukların geleceğidir. Beşiktaşlıların malıdır. Projelerimiz gerçekleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz'Yardım kampanyasında Bekir isimli minik bir taraftarın kumbarasını verdiğine dikkat çeken ve bu kumbarayı basın toplantısına getiren Ahmet Nur Çebi, "Bekir kardeşimizin kumbarasında 500 lira var. Bu 500 lira kampanyanın başlangıcı olacak. Bekir'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çocuğun bu duygularla yaşadığı ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Beşiktaş camiasını Bekir gibi olmaya davet ediyorum. Özellikle iş adamlarımızın okullara isimlerini verebileceklerini de söyleyeyim. Dolayısıyla 'Bırakmam Seni Türkiyem' hesabımız bugün açıldı. 50 liralık bağışları 'Bırakmam' yazarak 1903'e gönderebilirsiniz. Bütün takımlara gönül verenleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Bekir kardeşimizin 500 lirasının yanı sıra, biz de yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz. Umarım devamını muhteşem şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.‘Eski, yıpranan hakemlerimizin yerini genç arkadaşlar almalı’Hakemlerin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hakemlerle alakalı düşüncemde değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eski arkadaşların yerine yeni genç hakemlerin gelmesini teklif ettim. Öyle olması gerektiğini düşüyorum. Ben eski hakemlerimiz ile kötü bir yorum yapmıyor. Yeni hakemler gelsin, yeni bir hayat oluşturalım. Futbolumuzun önünü açalım. Bu konudaki teklifim hala geçerli. Lütfen yeni hakemlerin geleceğini oluşturalım. Eski Hakemlerimiz yıpranmışlıkları var. Sadece bizim maçlarımızda değil her kulübün maçında olan bu olumsuz durumu değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.‘TFF’nin gereksiz bir zamanda gereksiz bir konuyu gündeme getirmesi yanlıştı’Başkan Çebi, deprem sonrası Süper Lig ile alakalı alınan karar hakkında konuştu:Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı olması yönünde gündeme gelen iddialara cevap vererek, şu ifadelere yer verdi:Kayserispor’a: Kendilerine gelsinler, burası Beşiktaş camiasıBaşkan Çebi, Onur Bulut transferi hakkında yöneltilen soruya "Beşiktaş şeffaf ve etik bir transfer gerçekleştirmiştir. Kayserispor kulübü yöneticilerinin bir sorunu var ise gerekli yerlerde haklarını arasınlar. Bize zarar vermeye çalışmayı bıraksınlar. Kendilerine gelsinler. Burası Beşiktaş camiası. Orada dur bakalım. Hukuk orada gidip çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gider hakkını arar” yanıtını verdi.Ara transfer döneminde takıma katılan futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Bu zamana kadar yapılan ara transferlerin hepsinin iyi olduğunu fakat son dönem ara transferlerin hepsinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 4-5 tane yapılan transferlerin hepsinin nokta atışı olduğunu düşünüyorum. Bu durum Beşiktaş’ın bundan sonra çok daha başarılı olacağının göstergesi olmuştur" açıklamasını yaptı.‘Ben Beşiktaş’ın başkanıyım, burada var olmaya devam edeceğim’Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’dan ayrılışı ve tazminat alıp almadığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Başkan Çebi, "Bugün orada ne olduğunu göremiyorum, bilemiyorum. Zamanla her şeyi göreceğiz. Avcı’nın bizimle alakalı olan kısmını zamanında en net şekilde anlattım ve kamuoyunun önüne koydum. Trabzonspor ile ilgili cevap vermek istemiyorum. Allah büyüktür. İleriki süreçte her şey gün yüzüne çıkacaktır. Ben Beşiktaş’ın başkanıyım. Burada var olmaya devam edeceğim” cevabını verdi.

