https://sputniknews.com.tr/20230210/ahmet-nur-cebiden-oneri-iki-ekibin-maclari-sayilmasin-1066856160.html
Ahmet Nur Çebi'den öneri: İki ekibin maçları sayılmasın
Ahmet Nur Çebi'den öneri: İki ekibin maçları sayılmasın
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan takımlarla ilgili, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T17:47+0300
2023-02-10T17:47+0300
2023-02-10T17:47+0300
spor
ahmet nur çebi
beşiktaş
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor hakkında konuştu.Çebi'nin açıklamaları şöyle:"1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz."Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanmasını istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor. Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış, acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler."
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Ahmet Nur Çebi'den öneri: İki ekibin maçları sayılmasın
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan takımlarla ilgili, "1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligden çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor hakkında konuştu.
Çebi'nin açıklamaları şöyle:
"1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz.
"Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanmasını istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor. Antep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış, acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler."