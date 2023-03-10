https://sputniknews.com.tr/20230310/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1068064437.html
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 02.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T02:55+0300
2023-03-10T02:55+0300
2023-03-10T02:55+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
adıyaman
sincik
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7.24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/gaziantepte-41-buyuklugunde-deprem-1068059971.html
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türkiye, adıyaman, sincik, deprem
türkiye, adıyaman, sincik, deprem
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 02.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7.24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.